Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa finale di Amici 24. Poco fa dunque sono stati svelati gli ascolti dell’ultima puntata di questa edizione del talent show. Ecco tutti i numeri.

Gli ascolti della finale di Amici 24

Amici 24 è ufficialmente giunto al termine. Solo ieri sera infatti su Canale 5 è andata in onda la finale di questa edizione, durante la quale abbiamo assistito a un’emozione dietro l’altra. Nel corso della diretta i cinque finalisti hanno dato il massimo per conquistare per l’ultima volta il pubblico e in studio ne abbiamo visto di belle. Solo uno di loro ha però alzato la coppa del vincitore e a trionfare è stato Daniele Doria. Il ballerino, allievo di Alessandra Celentano, si è scontrato nella finalissima a due con TrigNO, vincitore della categoria canto, e alla fine a spuntarla è stato proprio lui.

Poco fa intanto sono stati svelati gli ascolti della finale. Andiamo dunque a scoprire quanto ha totalizzato il talent show. Come riporta Davide Maggio, l’ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi ha tenuto incollati davanti alla tv ben 3.786.000 spettatori con uno share del 26.9%.

Pur avendo raggiunto numeri notevoli e sbalorditivi, la finale di Amici 24 è stata la meno seguita degli ultimi anni. Solo nel 2024 infatti l’ultima puntata del talent show aveva totalizzato 4.484.000 spettatori e uno share del 31,81%. Due anni fa invece la finale aveva raggiunto 4.860.000 spettatori, pari al 29,30% di share. Nel 2022 erano stati in 4.327.000 a seguire l’ultima puntata, con uno share del 28,65%.

Ciò nonostante il talent show continua a confermarsi come uno dei prodotti Mediaset più amati e seguiti dell’anno e senza dubbio i fan attendono già con ansia l’arrivo della prossima edizione. I casting per gli aspiranti allievi sono infatti già aperti e proseguiranno per tutta l’estate.