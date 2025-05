Domenica 18 maggio 2025 va in onda l’ultima puntata del talent di Maria De Filippi. Ma chi ha vinto il Serale di Amici 24? Continuate a leggere per scoprire tutte le news sugli eliminati e sul vincitore proclamato dal televoto.

Chi ha vinto Amici 24

Tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco del talent di Canale 5 questa sera, così come sono state molte le esibizioni di ballo e canto che hanno portato a decretare il vincitore e gli eliminati. Prima di scoprire chi ha vinto il Serale di Amici 24, in onda il 18 maggio 2025, facciamo un passo indietro con un breve riassunto della puntata.

Sarah Toscano è tornata a portare la coppa in studio e in seguito il pubblico ha anche proclamato il primo eliminato. Francesco ha dovuto lasciare la trasmissione ricevendo quattro proposte di lavoro molto importanti e un’offerta da parte di Maria De Filippi stessa. In seguito si è aperta una nuova sfida tra ballerini e cantanti rimasti.

Il circuito di ballo è stato vinto da Daniele mentre quello di canto è stato vinto da Trigno. I due, dopo l’uscita di Antonia e Alessia, si sono dovuti sfidare nella finalissima di Amici 24. Ma chi ha vinto la finale del Serale il 18 maggio 2025? Il vincitore è stato Daniele, che ha sollevato la coppia in lacrime mentre il pubblico esultava.

“Non ci credo, volevo ringraziare tutti“, ha affermato prima di continuare: “Per me è tutto inaspettato, nulla era scontato. Ringrazio ogni singola persona qui dentro. Tutti con un cuore enorme. Grazie alla maestra Celentano che mi ha fatto arrivare qui“.