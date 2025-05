È TrigNO il vincitore della categoria canto di Amici 24! Sui social nel frattempo non tarda ad arrivare il commento di Nicolò, che in questi mesi ha condiviso la stessa squadra al Serale e la stessa prof con il cantante.

Chi ha seguito Amici 24 sa bene che in questi mesi uno dei candidati alla vittoria del talent show era Nicolò. Per lungo tempo infatti il pubblico ha fatto il tifo per il giovane allievo, che tuttavia ha dovuto rinunciare alla possibilità di arrivare in finale, venendo eliminato proprio in semifinale. Ieri così è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione e a vincere la categoria canto è stato TrigNO, mentre Daniele ha vinto il programma. Sui social tuttavia i fan della trasmissione, pur essendo soddisfatti del risultato, hanno fatto notare la grande assenza di Nicolò e anche un giornalista della stampa ha menzionato in diretta il cantante.

Filippucci nel mentre ieri sera ha seguito ovviamente la finale di Amici 24 e ha fatto il tifo per i suoi ex compagni d’avventura. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Nicolò ha infatti commentato la vittoria di TrigNO nel circuito canto. Come è noto, in questi mesi i due hanno condiviso la stessa squadra al Serale ed entrambi sono stati seguiti per tutto l’anno da Anna Pettinelli. Filippucci dunque, condividendo un post di Pietro con in mano la coppa, ha affermato semplicemente: “Fratello”. Ma non solo. In seguito Nicolò ha anche detto la sua sulla vittoria di Daniele e ha così aggiunto: “Te la meriti tutta”.

Il cantante nel mentre tra pochi giorni rilascerà il suo primo EP, già attesissimo da tutti i fan, e lui facciamo un grande in bocca al lupo.