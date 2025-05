Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici 24, TrigNO ha battuto Alessia in una delle manche. Antonia tuttavia non si è trovata d’accordo con il parere dei giudici e il cantante ha così sbottato.

Cosa è accaduto dopo la puntata di Amici 24

Pochi giorni fa su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 24, durante la quale abbiamo assistito all’eliminazione di Chiara e di Jacopo Sol. Giovedì nel mentre si svolgerà la registrazione della semifinale e finalmente scopriremo chi saranno gli allievi che conquisteranno un posto per l’ultima puntata, che andrà in onda in diretta domenica 18 maggio.

In casetta nel mentre i ragazzi hanno avuto modo di commentare le esibizioni di sabato sera e di dire la loro sulle votazioni dei giudici. In una delle varie manche a scontrarsi sono stati TrigNO, che ha duettato con Nicolò, e Alessia. A vincere è stato l’allievo di Anna Pettinelli, che ha conquistato tutti e ha portato il punto a casa.

Tuttavia Antonia, in casetta, ha affermato di non trovarsi d’accordo con il parere dei giudici di Amici 24 e ha ammesso: “Per me sarebbe stato giusto se avesse vinto Alessia”. Pronta a quel punto la reazione di TrigNO, che ha sbottato e ha dichiarato: “E te pare”. La cantante ha così aggiunto: “Ma cosa vuoi da me? È quello che penso”. Lo scambio di battute tra i due naturalmente non è passato inosservato e in queste ore ha fatto discutere gli utenti.

I fan del talent show di Maria De Filippi nel frattempo attendono con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso della semifinale, che vedremo in onda sabato 10 maggio. Ma chi dovrà dire addio al programma a un passo dall’ultima puntata e chi invece realizzerà il suo sogno? Lo scopriremo tra pochissimi giorni.