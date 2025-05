Su Il Corriere della Sera arrivano le prime parole di Sophie Codegoni al braccialetto elettronico di Alessandro Basciano: “Mi diceva ‘ti amma**o’, ho perso dieci chili”

In questi giorni si è tornati a parlare di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo le recenti accuse e la denuncia di stalking da parte dell’influencer ai danni del suo ex, il tribunale ha preso la sua decisione: il deejay dovrà indossare il braccialetto elettronico.

A Il Corriere della Sera, Sophie Codegoni ha raccontato gli ultimi anni con Alessandro Basciano e commentato quanto accaduto ultimamente. Lei ha ricordato che il post GF è andato bene fino a che sono andati a vivere insieme a Roma: “Vivevo in una bolla senza più i miei amici. Lui sempre via per lavoro e io sola con la bambina. Poi ho scoperto i tradimenti e sono tornata dalla mia famiglia a Milano. A settembre la separazione e da qui è iniziato l’inferno”.

Sophie Codegoni ha rivelato che Alessandro Basciano fosse informato di tutti i suoi movimenti e per questo lui le mandava le foto a dimostrarlo: “Sapeva tutto. Mi scriveva: ‘put**** ti tolgo la bambina’. C’era gente che mi controllava fuori dalla mia porta di casa. Così a dicembre 2023 denuncio. Sono stata malissimo. Lui mi convince che cambierà e torniamo insieme. Provo a rimettere insieme la nostra famiglia”.

Le cose però non sarebbero migliorate secondo Sophie Codegoni. Il suo lavoro e i suoi amici pare non andassero molto a genio a Basciano, che pare averla rimproverata del fatto che lei dovesse rispondere dopo il primo squillo.

“Mi diceva ‘se non mi rispondi faccio un casino’. Lui buttava fuori di casa me e la bambina. Poi lo perdonavo perché lui era bravissimo a dimostrami che si comportava così per colpa mia. E il copione era sempre lo stesso: all’apice del disastro, iniziava la sua fase del pentimento: ho sbagliato, giuro che cambierò, vado dallo psicologo”.

Le parole di Sophie su Basciano

A Il Corriere della Sera Sophie Codegoni ha raccontato di avere preso in mano la situazione dopo un episodio in particolare:

“Lo scorso novembre: ha aggredito e spaccato la macchina ai miei amici. Mi chiama e mi dice: ‘Ho appena ammazzato di botte il fro*** tuo amico, ora arrivo e ammazzo a anche te’. Sono arrivata al limite. Ho perso 10 kg e ho detto stop. In tanti mi hanno detto: ‘Non ti vogliamo più vedere, perché stai rovinando la vita a tutti’. E così sono tornata a denunciare”.

Nonostante la denuncia, però, Alessandro Basciano era tornato in libertà. Sophie Codegoni ha affermato che lui era riuscito a far credere che lei lo amasse ancora e che avesse così omesso le chat integrali, destando così dei sospetti degli altri su di lei.

“Dopo la scarcerazione, in procura mi hanno ascoltato per 5 ore. Ho consegnato il mio telefono e l’hanno tenuto 48 ore, così hanno visto e letto le chat di 3 anni di rapporto tra me e lui. Quando mi hanno ridato il cellulare ho saputo dai miei avvocati che hanno detto: ‘Abbiamo capito cos’ha vissuto, è tutto più infernale di quanto sembrava’”.

Oggi Sophie Codegoni ha affermato di sentirsi svuotata, ogni parola letta sui social la percepisce come una ferita, però deve cercare di stare bene e sorridere per sua figlia.

In questo momento Basciano si trova in America, ma pare che Sophie in ogni caso non si senta al sicuro: “Tornerà. Spero si curi. Io non sto facendo tutto questo per distruggere lui, ma per proteggere me. Non sono felice di come sono andate le cose e di sapere che il padre di mia figlia deve indossare un braccialetto”, ha concluso Sophie Codegoni.

Vedremo se ci sarà una replica di Alessandro Basciano.