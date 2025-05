Ecco come hanno votato gli ex allievi per la finale di Amici 24

Oggi durante il daytime di Amici 24 gli ex allievi hanno scelto chi votare per un’eventuale finale a 4 o a 5. La maggior parte hanno escluso TrigNo e Francesco e non sono tardate le loro reazioni: “Incorenza”; “Sono perplesso”.

Amici 24, gli ex votano i loro finalisti

Sabato andrà in onda la semifinale di Amici 24 dove scopriremo finalmente chi sono i ragazzi che si contenderanno il titolo finale del talent show. Oggi durante la puntata del pomeridiano gli allievi sono stati radunati davanti alla TV per scoprire cosa pensano di loro gli ex protagonisti della scuola. In particolare a loro è stato chiesto chi non dovrebbe arrivare in una finale a 4 o a 5.

Ebbene ciò che ne è uscito fuori ha sorpreso e non poco non solo i cantanti e ballerini ancora in gara ad Amici 24, ma anche il pubblico a casa.

Asia, Chiamamifaro, Luk3, Raffaella, Vybes per esempio hanno votato TrigNo. Secondo loro non merita una finale a 4. “A livello di vocalità lo trovo inferiore rispetto agli altri”, ha dichiarato proprio Vybes e queste affermazioni hanno lasciato di stucco Pietro, il quale non si sarebbe aspettato dal suo amico queste dichiarazioni.

“Non mi pare di stare facendo così male da non meritare una finale. Di Vybes mi fa strano perché avevamo fatto un discorso. Io non credo di essere peggiorato da quando è uscito lui, anzi, poi da quello che vedo intorno sembra il contrario”, ha detto TrigNo di Amici 24.

A fare il pieno di voti anche Francesco. Per quanto tutti lo reputino bravissimo, vedrebbero meglio altri per il percorso compiuto. A pensarlo Chiamamifaro, Francesca, Luk3, Senza Cri e Vybes. Il ballerino ha affermato che “ci sta” e che anche lui in un’ipotetica finale a 4 non ci si vede per i motivi detti dai suoi ex compagni di Amici 24. Al contempo però ha affermato: “Mi spiace un po’ perché sono le prime persone che mi hanno votato per un’eventuale finale o vittoria. Sono un po’ perplesso. È un po’ un contraddirsi”.

Chiara, Jacopo Sol e Senza Cri in un’eventuale finale a 4 ad Amici 24 hanno escluso invece Nicolò. Senza Cri come motivazione, per esempio, ha dichiarato di preferite Antonia vocalmente. In generale Nicolò ha accettato il loro parere ma pensa di meritare.

Sempre Chiara e Jacopo Sol hanno affermato di non volere in finale a 4 Daniele. Lui è rimasto un po’ male per le parole di Chiara: “So che per gusto personale sceglierebbe loro”.

Infine poi Asia e Raffaella hanno fatto il nome di Alessia. Tutti sono scoppiati a ridere sostenendo che forse sono le uniche persone a ragionare in questo modo: “Io sono una latinista e ne vedessi un’altra, specie se c’è stima, mi aspetto che in qualche modo mi sostieni. Non è nulla di nuovo di quanto si è dimostrata qua”, ha detto la ballerina dopo la clip. Mentre la sola Francesca ha fatto il nome di Antonia, ma lei se lo aspettava.

Le reazioni dei ragazzi

Poco dopo i ragazzi di Amici 24 ancora in gara si sono sfogati e ne hanno parlato tra loro. Alessia per esempio ha affermato che a detta sua Raffaella sarebbe dovuta essere felice che una latinista può arrivare in finale e giocarsi il titolo.

TrigNo ha esclamato sostenendo di avere visto parecchia incoerenza, specialmente in Vybes. Lui pare sia l’allievo che più l’ha ferito con quelle dichiarazioni. Si sarebbe aspettato infatti un commento differente da parte sua. Il cantante ha affermato di non avere mai avuto l’esigenza di vincere, ma ora lo vuole fortemente, forse perché ferito da quanto successo.

Antonia invece è rimasta male del fatto che le sia stato detto che non emana artisticità quando TrigNo ha affermato che Vybes spesso abbia detto questa cosa, ma poi ha ritrattato.

Pare proprio che queste esternazioni dei ragazzi di Amici 24 hanno lasciato degli strascichi importanti.