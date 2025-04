Trigno e Chiara di Amici 24 hanno architettato uno scherzo per i compagni, con la complicità di Maria De Filippi: dopo aver saputo che il loro destino era in stand by, volevano far credere che in realtà fosse stata eliminata Chiara, ma qualcosa è andato storto…

Amici 24, lo scherzo (fallito) di Chiara e Trigno

Durante la puntata di sabato sera di Amici 24, Maria De Filippi ha comunicato a Chiara e Trigno, i due ragazzi a rischio eliminazione, che sarebbero rimasti ancora nella scuola per almeno un’altra settimana.

I voti di Elena e Amadeus, infatti, erano finiti in parità, mentre Cristiano Malgioglio si era rifiutato di esprimere una preferenza. Il verdetto definitivo lo scopriremo all’inizio della prossima puntata.

Approfittando della situazione, Chiara e Trigno hanno deciso di architettare uno scherzo ai danni dei loro compagni di scuola. L’idea era semplice: far credere che Chiara fosse stata eliminata.

Lo scherzo, che inaspettatamente ha ottenuto anche il pieno supporto di Maria De Filippi, è andato in onda nel daytime di Amici 24 in onda oggi pomeriggio.

Maria, divertita dall’iniziativa, si è messa a disposizione per rendere tutto più credibile, pronta a supportare i due ragazzi nella messa in scena. In collegamento con la gradinata, la De Filippi ha esordito così:

“Chiara, ho capito. Sono con voi in questo momento. Sia con te che con Pietro. Ci sono arrivata e quindi vi do una mano. Iniziate voi a dirglielo?“

A quel punto, Trigno ha chiesto a Maria di comunicare lei il verdetto (ovvero l’eliminazione di Chiara), ma la conduttrice si è ovviamente tirata indietro, invitando loro a trovare il coraggio di dare la comunicazione ai compagni.

Tuttavia, nonostante i buoni propositi, l’esecuzione dello scherzo si è rivelata un vero disastro. Chiara non è riuscita a trattenere le risate nemmeno prima di iniziare, rendendo evidente che qualcosa non quadrava.

Trigno, nel tentativo estremo di salvare la situazione, ha provato a cambiare la trama all’ultimo momento, annunciando che era lui l’eliminato.

Ma ormai era troppo tardi: i compagni avevano già capito che si trattava di uno scherzo e qualcuno ha subito replicato che, in realtà, nessuno avrebbe lasciato il programma.

Maria De Filippi ha tentato comunque di spronare Chiara e Trigno a continuare nella loro messinscena, cercando di convincerli che potevano ancora avere successo. Purtroppo, i due ragazzi hanno gettato subito la spugna.

“Ma se io capisco che voi volete fare uno scherzo, mi collego e vi dico ci sono, ho capito, fatelo! Poi lui cambia lo scherzo. È venuto male.“

Ha chiuso Maria, rassegnata.