Oggi, lunedì 28 aprile, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ecco cosa è accaduto in studio e tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico

Sta per concludersi l’attuale edizione di Uomini e Donne e ta poche settimane scopriremo come si concluderà il percorso dei protagonisti del dating show. Oggi nel mentre si è svolta una delle ultime registrazioni della stagione e come al solito in studio non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. Ma andiamo a scoprire le anticipazioni, come sempre fornite da Lollo Magazine. Scopriamo dunque cosa è accaduto nel Trono Classico.

Nella registrazione di ieri Cristina ha deciso di eliminarsi e si aspettava che Gianmarco la portasse in esterna per chiarire. Ciò nonostante il tronista ha deciso di scrivere una lunga lettera alla sua corteggiatrice. Oggi così Cristina è tornata in studio ed è scoppiata a piangere per via di quanto scritto da Steri. Ma non è finita qui.

Anche Nadia ha deciso di scrivere una lettera a Gianmarco, che ha letto a centro studio. La corteggiatrice ha dichiarato così di provare un sentimento forte nei confronti del tronista, che nel mentre ha ballato con entrambe. La settimana prossima, in vista delle ultime registrazioni, Gianmarco farà la sua scelta.

Ma cosa è accaduto invece nel Trono Over? Andiamo a scoprirlo.

Anticipazioni Trono Over

Continuiamo a leggere le anticipazioni di Uomini e Donne e vediamo cosa è accaduto nel Trono Over. Arcangelo ha deciso di chiudere definitivamente con Gemma Galgani. Ma non solo. Il Cavaliere ha iniziato a corteggiare Marina. Anche Sebastiano sta iniziando a conoscere una nuova Dama.

Si parla poi di Enrico e di Agnese, che dopo aver scoperto che il Cavaliere ci ha provato con Marilù ha scatenato il caos in studio. Tra le due Dame non sono mancate frecciate e alle fine entrambe hanno deciso di chiudere con Enrico.