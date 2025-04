Sui social Senza Cri ha fatto una doverosa precisazione a chi ha insinuato che alcune immagini del suo percorso nella scuola, così come i rapporti instaurati gli altri compagni, tra cui Antonia, siano stati censurati dalla produzione. Ecco come ha risposto l’ex allieva del talent show.

La risposta di Senza Cri

Sabato scorso ad Amici 24 abbiamo assistito all’eliminazione di due allieve: Francesca e Senza Cri. La prima ha già ricevuto due offerte di lavoro molto importanti. Mentre la seconda invece sogna e spera di fare tanta musica e che, attraverso essa, possa raccontare ciò che prova.

E proprio Senza Cri non ha nascosto le sue lacrime prima di lasciare la casetta e abbracciare tutti i suoi compagni. Ora che è uscita si è già fatta sentire sui social, postando delle immagini in compagnia di alcuni suoi ex compagni d’avventura e poi un primo piano di Antonia, accompagnato da un cuore bianco.

Diversi utenti sul web si sono appassionati al loro legame e qualcuno ha spesso messo in dubbio il fatto che alcuni loro momenti siano stati censurati dalla produzione. Senza Cri, però, ci ha tenuto a fare una doverosa precisazione sul web, spiegando che in generale per lei, così come per i suoi compagni, le cose sarebbero andate molto diversamente:

“Ciao ragazzi! Stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla”, ha detto subito Senza Cri. E ancora si legge dalla storia pubblicata su Instagram: “Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per fare conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione”.

Un messaggio quello della cantante che, per quanto chiarificatore, ha generato ancor più chiacchiere sul web tra gli utenti.