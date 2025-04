Domani si registrerà la sesta puntata del Serale di Amici 24, durante la quale ci sarà una nuova eliminazione. Durante le prove intanto Francesco si è sentito male ed è stato così costretto a sedersi per qualche istante.

Cosa è accaduto a Francesco durante le prove ad Amici 24

Mancano poco più di tre settimane alla finale di Amici 24 e in questi giorni gli allievi ancora in gara stanno dando il massimo per cercare di arrivare all’ultima puntata. Il pubblico intanto si chiede già chi sarà a vincere quest’anno il talent show e senza dubbio non mancheranno i colpi di scena. Nel mentre domani si registrerà la sesta puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 26 aprile. Anche stavolta non mancherà una nuova importante eliminazione e di certo mai come stavolta tutti sono a rischio.

In attesa di scoprire chi dovrà dire per sempre addio alla trasmissione, oggi nel corso del nuovo daytime qualcosa ha attirato l’attenzione dei telespettatori. La striscia quotidiana si è infatti aperta con le immagini dei cantanti e dei ballerini che stavano facendo le prove in studio in vista della nuova puntata del Serale. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Francesco infatti si è sentito male e a quel punto il ballerino di Amici 24, rivolgendosi ai suoi compagni, ha affermato: “Non mi ricordo proprio la coreografia. Sto tremando come non mai, non so perché. Non ce la sto facendo questa settimana, sto facendo sei coreografie nuove”. Ma non è finita qui. Poco dopo l’allievo di Emanuel Lo è stato costretto a sedersi per qualche istante, dopo aver dichiarato a un membro della produzione: “Mi sto sentendo un po’ strano”.

Tuttavia dopo aver bevuto dell’acqua e mangiato uno snack Francesco si è ripreso e ha potuto portare a termine le prove.