Come spenderebbero il montepremi in caso di vittoria gli allievi della scuola di Amici 24? Maria ha posto la domanda ai ragazzi e ognuno di loro ha svelato come vorrebbe investirlo.

Gli allievi di Amici 24 svelano come spenderebbero il montepremi

La finale di Amici 24 si avvicina sempre più, ma nelle scorse settimane Maria De Filippi con curiosità ha voluto sapere dai ballerini rimasti in gara (presente anche Francesca tra gli ultimi eliminati) come avrebbero voluto spendere il montepremi in caso di vittoria.

“Se vincessi, come spenderesti il montepremi?”, ha chiesto incuriosita la conduttrice e, via via, non sono tardate ad arrivare le risposte degli allievi di Amici 24. Ricordiamo che in palio ci sono la bellezza di 150.000 Euro, che di certo non sono pochi.

Ma come vorrebbero spenderli? L’allieva di Alessandra Celentano, Alessia Pecchia, ha ammesso che il suo obiettivo è quello di comprare casa: “I miei genitori hanno sempre vissuto in affitto. Vorrei un porto sicuro dove tornare”, ha ammesso. Gli altri soldi invece li utilizzerebbe per continuare a studiare come ballerina e migliorarsi sempre di più.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Guido si sente male e Tina va a controllare nel backstage

Si è passati poi a Daniele Doria, che pare avere un sogno simile. Il ballerino di Amici 24 ha spiegato di volere avere una casa di proprietà: “investirei lì e porterei la mia famiglia in vacanza. Siamo in 5, non è facile partire tutti insieme. Poi mi piacerebbe andare a studiare in America”.

Dall’altra parte invece la ballerina di classico di Amici 24, Chiara Bacci ha detto che con quei soldi vorrebbe viaggiare per crearsi delle altre opportunità lavorative: “È questo che spesso ci blocca: i costi, non la voglia”. Prima di uscire dal programma, invece, Francesca Bosco, ha ammesso che preferirebbe metterli da parte e utilizzarli per spese legate alla carriera: “Viaggiare, spostarsi… Li toccherei solo per motivi di lavoro”.

Infine Francesco di Amici 24, che è molto legato alla sua terra (la Puglia) ha spiegato di volere dare una mano in famiglia: “Vorrei aiutare i miei genitori col loro B&B. Sarebbe bello dare loro qualcosa indietro”.

Pare quindi che i ragazzi di Amici 24 abbiamo tanti desideri da realizzare non solo per sé stessi ma anche per le loro famiglie.