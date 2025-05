Nel post-puntata di Amici 24, dopo essere tornato in Casetta, Trigno ha trovato un messaggio lasciatogli dalla sua fidanzata Chiara, eliminata proprio all’inizio di quella puntata del serale.

Trigno trova in casetta un messaggio di Chiara dopo l’eliminazione

Nella settima puntata del serale di Amici 24, il pubblico ha assistito ad un momento particolarmente toccante: l’eliminazione di Chiara Bacci, ballerina della squadra di Alessandra Celentano, al termine di un ballottaggio con il fidanzato Trigno.

La decisione della giuria, giunta dopo aver rivisto le esibizioni di entrambi, ha sancito l’uscita di Chiara dal programma. Prima di lasciare lo studio, la danzatrice ha rivolto parole di gratitudine a Trigno, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro:

“Per ultimo volevo ringraziare Trigno, Pietro, perché mi ha sempre fatta sentire giusta, mai sbagliata e mi ha dato tanto amore, quindi grazie davvero.“

Queste parole hanno commosso il pubblico e lo stesso Trigno, che ha preferito non intervenire in quel momento per rispettare lo spazio della sua compagna.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura, la Rai avrebbe tagliato il suo compenso dopo l’ok all’Isola

Una volta rientrato in Casetta, Trigno ha trovato un messaggio da parte di Chiara che recitava: “Ti amo tantissimo. Grazie di avermi fatto ricredere nell’amore” . L’effetto di quella dichiarazione è stato immediato ed evidente: il cantante è scoppiato in lacrime, sopraffatto dall’emozione.

Dopo la puntata TRIGNO trova un messaggio di Chiara e… #Amici24 pic.twitter.com/oKokQgdWTA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 5, 2025

In un colloquio con l’autore Luca Zanforlin, Trigno ha poi condiviso i suoi sentimenti. Ripensando alle parole che Chiara gli aveva dedicato prima di lasciare il programma, ha detto:

“Io lì non ho detto niente perché era il suo momento. Non volevo interferire, non era il nostro momento, era il suo e basta. Mi sento solo di dire che anche lei mi ha fatto sentire giusto, soprattutto in un percorso in cui più volte ho sbagliato, e lei è riuscita in qualche modo a trovare una spiegazione per la quale sbagliassi ed è riuscita a trovare una soluzione. La ringrazio anche io, ma già lo sa, e sinceramente non vedo l’ora di viverla fuori e di vivere.“

La relazione tra Chiara e Trigno, nata ben presto all’interno della scuola di Amici 24, si è sviluppata come un legame profondo e autentico, caratterizzato da un reciproco sostegno nei momenti più difficili.

La ballerina ha sempre avuto bisogno di qualcuno che la spronasse a credere in se stessa e nel suo talento, che troppo spesso ha messo in dubbio. Dall’altro lato, per Trigno Chiara è stata fondamentale nel tenere a bada la sua impulsività.

La loro storia ha toccato il cuore di molti spettatori, che ora attendono di vedere come si evolverà al di fuori del contesto televisivo.