In questi giorni è stato ufficializzato che Simona Ventura sarà l’unica opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Secondo le voci di corridoio però la Rai, dopo l’ok al ritorno in Mediaset, avrebbe tagliato il compenso della conduttrice.

Il retroscena su Simona Ventura

Mercoledì 7 maggio parte ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e alla conduzione del reality show ci sarà Veronica Gentili. Come è noto ad affiancare la presentatrice ci saranno Simona Ventura, nelle vesti di opinionista, e Pierpaolo Pretelli, inviato speciale dall’Honduras. Nel mentre i canali ufficiali hanno rivelato anche il cast di naufraghi e i concorrenti sono pronti a mettersi alla prova con questa nuova esperienza. In attesa della prima puntata però nelle ultime ore è arrivato un retroscena che ha attirato l’attenzione del web.

Stando a quanto fa sapere Adnkronos, la Rai avrebbe deciso di tagliare il compenso della Ventura dopo l’ok a L’Isola dei Famosi. Secondo quanto riferito, Simona, per far parte del cast della nuova edizione del celebre reality, avrebbe rinunciato alla realizzazione dell’adventure game L’ignoto, che sarebbe dovuto partire in autunno su Rai 2.

L’impegno in prime time sarebbe stato previsto nel contratto della conduttrice e per questo motivo l’azienda avrebbe deciso di tagliare il compenso di Simona Ventura, che nel mentre ha già ottenuto una deroga per Che Tempo Che Fa. Attualmente però le voci di corridoio non sono state ancora confermate da parte dei diretti interessati. Per questo motivo vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con le pinze.

In questi giorni nel mentre la Ventura è stata ospite a Verissimo e parlando del suo ruolo all’interno del reality ha affermato: “Non sarò un’opinionista cattiva, mi voglio divertire e sarò sicuramente senza filtri. Mi piace questa voglia di tornare un po’ all’essenza dell’Isola dei Famosi, quindi avendolo fatto anche come concorrente posso anche bacchettare i concorrenti”.