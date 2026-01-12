Convocata in studio dalla sua insegnante, un’allieva di Amici 25 è stata eliminata a sorpresa. Ecco chi è e tutti i dettagli.

Allieva eliminata a sorpresa ad Amici 25

Veronica Peparini lo aveva detto durante la puntata di Amici 25 andata in onda domenica 11 gennaio. L’insegnante aveva confidato di voler parlare con le due ballerine Paola e Giorgia. Ma cosa avrà voluto dirle? A rivelarlo ci ha pensato il daytime di oggi del talent show.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta, chi ha scelto (ANTICIPAZIONI)

Come promesso, infatti, la professoressa di ballo ha voluto parlare con Paola. L’ha convocata in studio con la presenza dei suoi colleghi di Amici 25, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Un po’ preoccupata sul da farsi, la ballerina si è presentata davanti alla commissione di danza e ha ascoltato cosa avesse da dirle la sua maestra. A quel punto Veronica Peparini ha spiegato che Paola da quando è arrivata ad Amici 25 ha ottenuto sicuramente dei miglioramenti importanti. Allo stesso tempo, però, ha dovuto anche riconoscere che in lei ci sono delle lacune, ammettendo: “Anche per una come me che cerca sempre di passarci sopra perché vuole cercare di spronarvi e portare avanti..”

A quel punto Veronica Peparini ha affermato che tutti gli allievi di Amici 25, compresa Paola, devono rendersi conto che il Serale è sempre più vicino ed è molto tosto da affrontare: “Mi sento in questo momento di dirti che secondo me il tuo percorso si ferma e non me la sento di portarti avanti”.

La ballerina ha accolto la decisione della sua insegnante e, seppur dispiaciuta, ha accettato di buon grado di lasciare la scuola di Amici 25. Non sono mancate le lacrime da parte sua e i ringraziamenti. Tutti e tre i prof, però, hanno riconosciuto nell’allieva tanto impegno e voglia di mettersi in gioco. E, per quanto non sia pronta adesso, sono certi che pian piano potrà fare strada e farsi conoscere.

La maestra Peparini ha preso una decisione importante: Paola deve lasciare la scuola di #Amici25 pic.twitter.com/XShYl8oANy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 12, 2026

Dopo Flavia e Anna, dunque, si conclude anche il percorso di Paola nella scuola di Amici 25.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.