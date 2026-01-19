Valentina lascia la scuola di Amici 25 dopo un momento di sconforto

Amici 25: Valentina va in crisi

La puntata del daytime di Amici 25 è stata decisamente movimentata oggi. Subito dopo la maglia rossa ottenuta nella puntata del pomeridiano di domenica, Valentina è andata in crisi. Per tale ragione ha chiesto di potersi confrontare con il suo insegnante di riferimento, Rudy Zerbi.

La cantante ha manifestato i suoi dubbi confidando di essersi divertita durante la sua esibizione ma: “Ho tanta confusione nella mia testa”, ha ammesso. Dal canto suo l’allieva di Amici 25 ha aggiunto che cerca sempre di dare del suo meglio anche quando ha la maglia rossa.

Il suo insegnante l’ha spronata a tirare fuori le sue emozioni senza alcun timore e raccontare cosa le passa per la testa.

Valentina lascia la scuola di Amici

Tornata in Casetta, Valentina si è confrontata con i suoi compagni e ha raccontato le sue perplessità, spiegando di non sapere se vuole effettivamente fare questo nella sua vita. Poco dopo a interrompere la conversazione ci ha pensato Maria De Filippi, che ha suggerito all’allieva di Amici 25 di lasciare il programma per una settimana e tornare per un attimo alla sua quotidianità, così da schiarirsi le idee…

Valentina di Amici 25 non ha nascosto le sue lacrime e ha trovato il supporto da parte dei suoi compagni dopo questa decisione presa di lasciare la scuola per una settimana.

Capiremo dunque se dopo questo periodo di stop proposto da Maria De Filippi, se Valentina riuscirà a schiarirsi le idee e ritrovare dunque la voglia che l’ha spinta all’inizio a dimostrare il suo valore.

Per ora quello che sappiamo è che Valentina ha lasciato momentaneamente la scuola di Amici 25 per una settimana.

