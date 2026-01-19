Un simpatico sketch del SNL con Finn Wolfhard ha mostrato cosa accadrebbe se Heated Rivalry fosse ambientato nel mondo di Harry Potter.

Heated Rivalry ambientato in Harry Potter

Ormai lo sappiamo, Heated Rivalry è il titolo del momento e tutto il mondo ne sta parlando. Lo show canadese ha infatti appassionato milioni di telespettatori e si sta preparando a conquistare anche l’Italia. Tra poche settimane, precisamente il 13 febbraio, la serie debutterà anche nel nostro paese, in esclusiva su HBO Max. La piattaforma streaming distribuirà un episodio a settimana e giorno dopo giorno cresce l’attesa del pubblico.

Mentre aspettiamo la data di uscita italiana, in queste ore qualcosa ha strappato un sorriso al web intero. La serie canadese è arrivata infatti al Saturday Night Live e nel corso del programma è stato mandato in onda un simpatico sketch, con protagonista Finn Wolfhard di Stranger Things, che mostra cosa sarebbe accaduto se la storia fosse stata ambientata nel mondo di Harry Potter.

Nella scenetta vediamo proprio Wolfhard nei panni del maghetto più famoso al mondo. Arrivato ad Hogwarts, Harry fa la conoscenza di Ron, interpretato Ben Marshall, con cui nasce da subito un’intesa speciale, proprio come accade ai due protagonisti di Heated Rivalry.

Nello sketch non mancano ovviamente doppi sensi e ad un tratto appare anche Jason Momoa, nei panni di Hagrid. Il divertente video in queste ore ha fa così fatto il giro del web, facendo divertire tutti gli utenti.

I fan attendono la stagione numero 2

Nel mentre Heated Rivalry è già stato rinnovato per la stagione numero 2, già attesissima da tutto il pubblico. Tuttavia i fan dovranno aspettare almeno un anno per i nuovi episodi. Le riprese infatti inizieranno tra qualche mese e con ogni probabilità dunque per la messa in onda bisognerà attendere il 2027.

Nello stesso anno, sempre su HBO Max arriverà anche la prima stagione della serie di Harry Potter, che si sta girando proprio in questi mesi.

