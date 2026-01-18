Puntata del 18 gennaio tra scontri, emozioni e performance: ecco chi brilla e chi rischia

Opi contro Anna Pettinelli, il confronto infuocato

La tensione in studio, questo pomeriggio 18 gennaio, ad Amici, era così densa che si tagliava con un coltello. Opi, giovane cantante di Bergamo, si è trovato faccia a faccia con la sua coach, Anna Pettinelli, in un confronto acceso ma necessario. Il cantante aveva espresso dubbi dopo l’eliminazione di Flavia, mettendo in discussione la fiducia nella sua insegnante. Maria De Filippi ha mediato, sottolineando l’importanza di trovare un dialogo e rispettare il percorso dell’allievo. Alla fine, Pettinelli e Opi sembrano pronti a ricucire il rapporto, con l’obiettivo comune di arrivare al Serale più forti di prima.

Classifica di canto, le performance più apprezzate

Brunori Sas ha giudicato i giovani talenti sugli inediti, dando spazio a emozione e interpretazione. Plasma e Gard si confermano in testa, Opi conquista consensi per la sua sincerità e la capacità di trasformare la sofferenza in musica. Michele ed Elena ricevono elogi per originalità e fragilità espressiva. Valentina, Riccardo, Caterina, Lorenzo e Angie completano la classifica, ognuno con punti di forza e margini di miglioramento. I professori hanno stilato le loro classifiche personali in vista del Serale, con posizioni finali che confermano tensioni e preferenze divergenti.

Classifica di ballo, eleganza e tecnica in mostra

Sul fronte danza, Emiliano e Kiara brillano per controllo e fluidità. Alex, Alessio e Pierpaolo condividono il terzo posto, mostrando crescita e intesa con i partner. Maria Rosaria riceve consigli mirati per migliorare espressività e naturalezza. Le classifiche dei professori evidenziano chi deve ancora affinare tecnica e presenza scenica, preparando il terreno per le sfide finali.

Chi è finito in sfida?

Le sfide della puntata coinvolgono Pierpaolo e Maria Rosaria nel ballo, Valentina e Angie nel canto. L’attenzione è massima, mentre i concorrenti cercano di confermare il loro talento e conquistare un posto al Serale. In studio, l’ospite musicale Mida ha presentato il nuovo singolo Canzone d’amore, portando un tocco di musica fresca e giovane nella trasmissione.

