Andiamo a leggere insieme gli ascolti della prima puntata di Domenica In andata in onda il 21 settembre su Rai 1. Scopriamo insieme i dati del debutto della trasmissione, giunta alla sua 50esima edizione.

Gli ascolti della prima puntata di Domenica In

Nel pomeriggio di Rai 1 ieri ha fatto nuovamente il suo ritorno Domenica In. Quest’anno la trasmissione, che festeggia i suoi 50 anni, ha al timone di conduzione Mara Venier coadiuvata dalla presenza di Enzo Miccio, Teo Mammucari e Tommaso Cerno.

La puntata, divisa in più parti, ha avuto al suo interno tanti temi e ospiti, da Loretta Goggi ad Alfa, per passare al gioco del tabellone con Mammucari così come spazio agli omaggi rivolti a Giorgio Armani e Pippo Baudo e attualità con Enzo Miccio e Tommaso Cerno. Ma questa prima puntata di Domenica In quanti ascolti ha registrato e come si è comportata davanti alla concorrenza? Ricordiamo infatti che su Canale 5 è andata in onda una delle serie TV del momento, La forza di una donna, che ha seguito a Beautiful e lasciato il proprio traino a Verissimo.

Stando ai dati riportati da Davide Maggio, Domenica In ha ottenuto 1.831.000 spettatori con il 17.1% nella prima parte dalle 14:30 alle 15:41 e 1.411.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte dalle 15:45 alle 16:50 (I Saluti di Mara a 1.318.000 e il 14.3%).

E la concorrenza che ha affrontato Domenica In, com’è andata? Dall’altra parte, invece, Beautiful ha raggiunto 1.620.000 spettatori pari al 13.5% e La Forza di una Donna ha coinvolto 1.912.000 spettatori pari al 18.7%. A seguire Verissimo ha tenuto davanti allo schermo 1.581.000 spettatori pari al 17.3 nella prima parte dalle 16:30 alle 17:51 e 1.542.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer dalle 17:55 alle 18:40.

Questi i dati giunti questa mattina. Vedremo come andrà nelle prossime settimane.