Lo scatto di un bacio tra Senza Cri e Antonia ha emozionato i fan i sui social e chiarito, semmai ci fosse bisogno, la natura del loro rapporto.

Senza Cri e Antonia, la foto del bacio

L’ultima edizione di Amici 24 ci ha regalato parecchie emozioni. Gli allievi sono sempre stati molto chiacchierati e tra loro Senza Cri e Antonia sono certamente sotto ai riflettori. Il loro rapporto è stato un crescendo e fin da subito ha attirato l’attenzione da parte dei telespettatori, che hanno iniziato a sognare qualcosa che andasse oltre l’amicizia.

Né Senza Cri né Antonia però fino a questo momento avevano voluto esporsi tanto. Avevano lanciato dei segnali sui social, sì, cercando però sempre di preservare quanto più possibile il loro privato. Com’è giusto che sia. Oggi però una grande sorpresa. Sui social infatti sono spuntate fuori due foto, ma ad attirare maggiormente l’attenzione è stata quella resa nota da Antonia.

Nello scatto, infatti, come mostrato, si vede Senza Cri e Antonia scambiarsi un bacio. A fare da colonna sonora “tutto“ di prima stanza a destra. Il brano in questione, parla di una persona molto importante per l’artista, che considera come la sua cura e la luce che scaccia via il buio, pur con la paura che tutto possa svanire.

E proprio la cantante napoletana, come detto, tra le sue storie, ha voluto inserire questa canzone e crediamo non ci sia bisogno di ulteriori interpretazioni. Parlano le immagini…

Storie Instagram Senza Cri e Antonia

Inutile dirvi che è bastata questa foto a far letteralmente esplodere di gioia i fan sui social. Commenti positivi e ricchi di emozione e gioia per un rapporto che, come detto, è nato pian piano all’interno della Casetta di Amici 24 e che, ancora oggi è tra i più seguiti da parte degli utenti sul web e non solo.

Immagini bellissime queste che confermano (semmai ci fosse ancora bisogno) la loro storia. Un legame coltivato in maniera silenziosa, con massimo riserbo da parte sia di Senza Cri che di Antonia. E noi non possiamo che congratularci con loro. W l’amore, sempre!