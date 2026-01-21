Nel corso del nuovo daytime di Amici 25, un altro allievo è stato eliminato dal suo prof di riferimento. Cosa è accaduto e di chi si tratta.

Nuova eliminazione ad Amici 25

Colpo di scena oggi, nel corso del nuovo daytime di Amici 25. A sorpresa infatti Veronica Peparini ha convocato in studio Pierpaolo, per dargli una brutta notizia. La prof, consapevole di non poter far cambiare idea sul ballerino ai suoi colleghi, ha deciso di eliminare il suo allievo dalla scuola una volta per tutte. Spiegando il perché di questa sua decisione, la maestra ha dichiarato:

«Sia Alessandra che Emanuel ti hanno messo ultimo nella loro classifica delle persone da mandare al Serale. La mia conclusione è che tu non puoi andare al Serale e ti spiego il perché. La responsabilità di questa cosa non è la mia, ma la loro. Chi mi ha fatto proprio rimanere basita è Emanuel, che ti ha sempre sminuito».

Pierpaolo deve lasciare la scuola di #Amici25 pic.twitter.com/3q4z4OVCqG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 21, 2026

Ma non è finita qui. Continuando a spiegare perché ha deciso di eliminare Pierpaolo da Amici 25, Veronica Peparini ha aggiunto: «La mia è una protezione. Per andare al Serale ci vogliono tre sì, dove vado io? Come ti proteggo da questa cosa? Voglio però che loro si prendano la responsabilità di questa mia scelta. Fuori di qua tu potrai lavorare e io sarò la prima a darti questa possibilità».

La lite tra Veronica ed Emanuel

In studio intanto è partita anche un’accesa lite tra Veronica ed Emanuel Lo. La Peparini ha infatti invitato il collega a prendersi le sue responsabilità ed è così partito un botta e risposta di fuoco.

Pierpaolo intanto, dopo aver ringraziato la sua maestra e gli altri prof, ha comunicato la notizia al resto del gruppo e poco dopo ha definitivamente lasciato la scuola di Amici 25.

