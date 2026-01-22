Si è tenuta la registrazione di Amici 25: anticipazioni, news e spoiler della puntata del 25 gennaio

Amici 25 anticipazioni 25 gennaio

Nella giornata di domenica 25 gennaio 2026 torna la puntata del pomeridiano di Amici 25: le anticipazioni promettono una puntata interessante e possiamo già darvi qualche accenno grazie agli spoiler di SuperGuida TV e Amici News.

I risultati delle sfide

Dopo l’eliminazione a sorpresa di Pierpaolo durante il daytime, come sono andate le altre sfide di Amici 25? Valentina sappiamo, come annunciato nei giorni scorsi, che ha abbandonato momentaneamente per una pausa.

Ma Maria Rosaria e Angie? Anche Maria Rosaria in settimana ha svolto e vinto la sfida.

LEGGI ANCHE: Amici 25, arriva una drastica decisione di Mediaset sul pomeridiano

Classifica gara canto – Amici 25 anticipazioni

Ampio spazio, come riferiscono le anticipazioni di Amici 25 alla gara di canto. Chi ha avuto la meglio?

Elena e Michele a pari merito. Il cantante ha eseguito Sign of the times con il violoncello. Gard. Riccardo sulle note di Per due come noi di Olly e Angelina. Nina Zilli gli ha fatto notare che inizialmente pensava troppo alla tecnica e poi è esploso nel ritornello. Plasma. Opi. Caterina. Lorenzo. Angie ha cantato Meraviglioso amore mio. Pennino le ha detto di non cercare lo scontro con l’autrice e non emulare Arisa o altri artisti. Parole che sembrano avere scosso la cantante.

Tra Caterina e Lorenzo ad andare in sfida ad Amici 25, stando alle anticipazioni, è stata Caterina.

Gara ballo, la classifica

Com’è andata invece la gara di ballo? Ecco tutti i dettagli:

Simone ha ricevuto commenti molto positivi. Lui è il nuovo allievo di Veronica Peparini, entrato durante il daytime del 22 gennaio. Kiara ha ballato sulle note di Always Remeber us this way. Alla Celentano è piaciuta molto. La maestra ha fatto i complimenti a Emanuel Lo per la sua squadra di ballerini. Emiliano. Giulia (anche lei è una nuova allieva della Peparini) Alex e Alessio. Maria Rosaria.

Le anticipazioni di Amici 25 riferiscono che Alex e Alessio, con il primo in sfida.

News e spoiler

Non mancano ovviamente anche altre news e spoiler sulla puntata, tra cui un filmato divertente in cui Elena parla della maestra Celentano e afferma che le fa uno strano effetto.

Questo perché l’ha vista entrare da una porta nella penombra e di questo episodio ne ha parlato con tutti. Racconto che ha portato i cantanti a scherzarci su.

Simone, il nuovo arrivato, avrebbe dovuto ballare ma non aveva con sé le scarpe. Per questo ha sfruttato il momento per parlare di sé e farsi conoscere.

Gli ospiti ad Amici 25

Infine concludiamo con lo scoprire chi sono gli ospiti di Amici 25 per la puntata di domenica 25 gennaio.

Per quel che riguarda i giudici, invece, vedremo per il canto Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino, Garrison Rochelle per il ballo.

Ebbene in studio vedremo i Modà con Bianca Atzei, ma non solo. A calcare il palco del talent show farà il suo ritorno Senza Cri, che abbiamo visto protagonista nella precedente edizione.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.