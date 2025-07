A distanza di un mese e mezzo dalla partenza di Amici 25, oggi sono stati annunciati i prof di ballo della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Ecco tutte le novità e quello che accadrà.

I prof di ballo di Amici 25

Manca un mese e mezzo alla partenza di Amici 25, tuttavia già da settimane la grande macchina del talent show targato Maria De Filippi è in movimento. Attualmente infatti sono in corso i casting per gli aspiranti allievi che sognano di ottenere la tanto ambita maglia. Solo a settembre tuttavia scopriremo chi la spunterà e chi avrà l’occasione di entrare a far parte della scuola più famosa d’Italia. In attesa di vedere cosa succederà, di recente si è a lungo discusso del corpo insegnanti.

È infatti giunta voce che Deborah Lettieri abbia deciso di dire addio alla trasmissione dopo una sola edizione. Ma non solo. In rete si è anche parlato del possibile sostituto della prof e naturalmente non sono mancate diverse indiscrezioni in merito. Adesso però sembrerebbe essere arrivata la verità e proprio in queste ore è stata fatta chiarezza.

Il settimanale Chi ha infatti annunciato i prof i ballo di Amici 25. Ma chi ci sarà dunque dietro la cattedra? Confermati sia Alessandra Celentano che Emanuel Lo. La Lettieri invece, come si mormora da settimane, lascia ufficialmente il talent show. Al suo posto torna nientemeno che Veronica Peparini, che solo negli ultimi giorni è stata avvistata ai casting. La coreografa, dopo alcuni anni di assenza, riprenderà il suo posto di insegnante del programma e di certo ne vedremo di belle.

Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda i prof di canto. Con ogni probabilità si andrà però verso la riconferma di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Ma cosa accadrà e da chi sarà formata la nuova classe? Non resta che attendere per scoprirlo.