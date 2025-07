Poco fa, con un post sui social, Annalisa ha finalmente annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, intitolato Ma io sono fuoco. Ecco quando esce il disco, attesissimo da tutti i fan.

Quando esce il nuovo album di Annalisa

Annalisa sta tornando! Solo lo scorso maggio l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato il singolo Maschio, che in breve ha scalato le classifiche. Senza dubbio il brano si è confermato essere un vero tormentone e ancora oggi sta facendo ballare e cantare tutto il pubblico.

Nel mentre la Scarrone sta iniziando a preparare il suo prossimo tour di palasport, che inizierà ufficialmente a novembre e per diverse settimane la porterà in giro in tutta Italia. I biglietti per questi show sono ovviamente già in vendita e stanno andando a ruba. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi è arrivata la notizia che tutti i fan stavano aspettando. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Amici 25, annunciati i prof di ballo della nuova edizione

Con un post sui social, Annalisa ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, che si intitola Ma io sono fuoco. Il progetto giunge a distanza di due anni dal fortunatissimo E poi siamo finiti nel vortice, che si è posizionato ai vertici di tutte le classifiche, raggiungendo un traguardo dietro l’altro. Ma quando esce dunque il nuovo disco della Scarrone? La cantante ha risposto anche a questo: autunno 2025. Pur non essendoci ancora una data precisa, con ogni probabilità l’album arriverà tra fine settembre e ottobre, giusto in tempo per la partenza della tournée di palasport.

Nelle settimane a venire nel mentre l’artista ligure lancerà anche un nuovo singolo, che anticiperà ufficialmente il disco di inediti. La Scarrone come se non bastasse svelerà poi anche la copertina ufficiale e la tracklist e di certo i fan attendono con ansia questo nuovo progetto, che non deluderà le aspettative.