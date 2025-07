Una segnalazione rivela che Veronica Peparini sarebbe presente ai casting per la prossima edizione di Amici 25. Che si tratti di un ritorno come insegnante non ci è dato saperlo, ma questo è bastato per attirare l’attenzione del pubblico.

Amici 25, torna Veronica Peparini?

Le porte della scuola di Amici 25 stanno finalmente per riaprirsi e con loro, di conseguenza, anche la formazione della nuova classe che completerà durante la prima puntata. Intanto procedono i casting per i ragazzi e con essi anche alcune segnalazioni a tal proposito.

Deianira Marzano nella giornata di ieri ne ha ricevuto una molto interessante, in cui l’utente raccontava che delle sue amiche hanno sostenuto il provino per la scuola più famosa d’Italia. Presente lì a seguire anche Veronica Peparini. E da qui è sorta spontanea la domanda: si tratta di un ritorno ad Amici 25 come insegnante? Ecco cosa si legge dal virgolettato:

“Deia ho due amiche che hanno fatto il provino di Amici ieri e oggi. A visionare c’era la Peparini. Probabile ritorno tra i prof?”, ha riportato chi ha segnalato la notizia, chiaramente da prendere con le pinze.

Storia Instagram Deianira Marzano su Amici 25

Non è chiaro dunque se effettivamente la presenza di Veronica Peparini possa essere tradotta come un comeback o meno. Magari più semplicemente è stata chiamata per un parere, vista la sua grande esperienza nella danza e conoscenza del programma. Potrebbe quindi anche essere che non ci sia nessuna correlazione tra le due cose e non è detto che l’insegnante tornerà davvero ad Amici 25. Anche se, dall’altra parte, non è da escludere questa possibilità.

Vedremo cosa succederà. Servirà ancora un po’ di pazienza per scoprire se ci sarà o meno Veronica Peparini dietro al bancone della scuola di Amici 25. Per adesso si tratta di indiscrezioni e, come tale, vanno prese con le pinze. Attendiamo news ufficiali!