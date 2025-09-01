Anticipata la partenza di Amici 25, ecco quando inizia il talent show di Maria De Filippi e quando è prevista la prima puntata

Nonostante la partenza di Amici 25 fosse fissata per domenica 28 settembre, in queste ore è giunta voce che il talent show ha anticipato la messa in onda della prima puntata. Ecco dunque quando inizia.

Quando inizia Amici 25

La nuova stagione televisiva sta ufficialmente per partire. A tornare in onda saranno naturalmente anche i programmi di Maria De Filippi e di certo l’attenzione del pubblico è già focalizzata su Amici 25. Il talent show più longevo della televisione italiana sta per partire con la sua prossima edizione e di certo quest’anno ne vedremo di belle. Nel corso degli ultimi mesi infatti non sono mancate le novità sul programma, che quest’anno compie un quarto di secolo.

Stando a quanto è emerso, nel corpo docenti ci sarà un gradito ritorno. A riprendere il suo ruolo di insegnante di ballo sarà Veronica Peparini, che dopo alcuni anni di assenza tornerà dietro al bancone dei prof. Al suo fianco ci saranno invece Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Lascia invece, dopo una sola edizione, Deborah Lettieri. A tornare saranno poi Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, pronti a mettersi nuovamente a disposizione dei cantanti. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi allievi, oggi è arrivata una notizia che farà di certo felici tutti i fan della trasmissione.

Come fa sapere Publitalia, Amici 25 anticipa la partenza. Come era stato rivelato qualche settimana fa, la prima puntata della nuova edizione era stata fissata a domenica 28 settembre. Adesso però pare che le cose siano cambiate. Ma quando inizia dunque il talent show di Maria De Filippi? Stando a quanto si legge, il programma farà ritorno su Canale 5 domenica 21 settembre, una settimana prima del previsto.

Ma chi sarà quest’anno ad ottenere la maglia e l’ambito banco della scuola? Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprirlo.