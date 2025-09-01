Di recente Fedez è uscito allo scoperto con la fidanzata Giulia Honegger. Oggi intanto la giovane imprenditrice milanese festeggia il suo compleanno e sui social non è tardata ad arrivare la dedica del rapper.

La dedica di Fedez per Giulia Honegger

Nell’ultimo anno e mezzo si è fatto un gran parlare di Fedez e della sua vita privata. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni infatti al rapper sono stati attribuiti una serie di flirt, che tuttavia non sono mai stati confermati dal diretto interessato. Nonostante i pettegolezzi però di recente il cantante ha ufficialmente ritrovato l’amore ed è così uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Giulia Honegger.

Sui social dunque il cantante e la giovanissima imprenditrice milanese hanno iniziato a mostrarsi insieme complici e innamorati e sembrerebbe che tutto stia procedendo e gonfie vele tra loro. Oggi intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Nella giornata odierna infatti proprio Giulia Honegger festeggia il suo 23esimo compleanno e per l’occasione su Instagram non è tardata ad arrivare la dedica di Federico. Dopo aver postato una carrellata di foto insieme alla compagna, il rapper ha affermato: “Se smetti di inseguire smetti anche di scappare”.

Il post di Fedez per il compleanno di Giulia Honegger non è sfuggito agli occhi attenti del web e in queste ore in molti stanno facendo gli auguri alla giovane imprenditrice. Il cantante di Battito nel frattempo si prepara al ritorno live, in vista del doppio appuntamento al Forum di Milano. I due concerti evento si terranno il 19 e il 20 settembre e promettono di regalare al pubblico un’emozione dietro l’altra.

I fan attendono con ansia anche il prossimo album di inediti di Federico, che, come ha rivelato lui stesso di recente, verrà rilasciato prossimamente.