Dopo mesi di attesa, finalmente oggi Tiziano Ferro ha annunciato sui social il suo ritorno sulle scene musicali e l’arrivo del suo nuovo singolo. Ecco quando esce la canzone, che si intitola Cuore Rotto.

Sta per arrivare il nuovo singolo di Tiziano Ferro

Gli ultimi due anni non sono stati di certo semplici per Tiziano Ferro. Nel settembre del 2023 intatti il celebre cantautore ha annunciato la fine del matrimonio con Victor Allen e da quel momento si è preso del tempo per elaborare la separazione. L’artista di Latina si è così concentrato solo ed unicamente su sé stesso e sui suoi due figli, centro del suo mondo. Nel mentre i fan non hanno mai smesso di supportare e sostenere Tiziano e sono rimasti pazientemente in attesa del ritorno del cantante. Adesso, a distanza di anni dall’ultimo progetto discografico, è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando.

Poco fa infatti, con un post pubblicato sui suoi account social, Ferro ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali e l’arrivo del suo nuovo singolo, che si intitola Cuore Rotto. In merito a questo brano, che promette di far emozionare tutto il pubblico, il cantautore ha dichiarato: “L’ho scritta perché i dolori ed il rancore da adesso ci faranno ballare”.

Ma quando esce dunque il nuovo singolo di Tiziano Ferro? L’artista ha risposto anche a questo. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 5 settembre. Inizia dunque una nuova era musicale per il cantante, che solo di recente è entrato a far parte della Sugar Music.

Proprio la scorsa settimana Tiziano aveva anche cancellato i suoi post Instagram, spoilerando così il suo imminente ritorno sulle scene. Ma come ci stupirà questa volta Ferro? Non resta che attendere l’uscita del suo nuovo singolo, Cuore Rotto, per scoprirlo.