Sabato 25 Aprile 2026 andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sugli ospiti della puntata e il concorrente eliminato.

Amici, anticipazioni 25 Aprile 2026: chi sarà eliminato?

Nella prima serata di sabato 25 Aprile 2026 andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici 25, ma come ogni settimana le anticipazioni arrivano prima, dopo la registrazione del giovedì. Mancano poche settimane alla finale e la tensione è sempre più alta per i concorrenti in gara. Arrivati alla sesta puntata del serale, a sfidarsi al centro dello studio saranno nove allievi ancora rimasti in gara: Alessio, Angie, Emiliano, Elena, Lorenzo, Gard, Riccardo, Alex e Nicola. Ognuno di loro ha un grande talento, ma dovranno riuscire a conquistare i giudici per arrivare verso la finale.

Le talpe di Amici News, in anteprima su Super Guida Tv, hanno svelato che anche questa settimana il nome del concorrente si scoprirà solo sabato sera, perché Maria De Filippi lo annuncerà in collegamento con la casetta. L’unica cosa che si sa con certezza è che al ballottaggio finale arriveranno Lorenzo, Elena e Alex. Le talpe hanno svelato anche un’altra curiosità, ovvero che all’inizio si pensava che ci sarebbe stata un’eliminazione immediata dopo la prima manche, ma Elena D’Amario si è trovata in forte difficoltà e non sapeva chi eliminare tra Elena e Angie, così alla fine hanno deciso di puntare sulla presenza di tre concorrenti invece di due al ballottaggio finale.

Anticipazioni serale di Amici 25 aprile 2026: gli ospiti confermati

Sono stati già annunciati anche gli ospiti che saranno presenti in studio, per giocare al simpatico e divertente quiz “Password”, condotto da Alessandro Cattelan. Ci saranno Luca Argentero, che è già stato ospite, e Luca Laurenti, storica spalla comica dei programmi di Paolo Bonolis. Un piccolo siparietto all’interno del programma di Maria De Filippi, tra una gara e l’altra, che porta grande divertimento e una ventata di leggerezza in mezzo ai continui scontri tra professori. Si tratta di una novità di quest’anno, che il pubblico ha apprezzato.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali di questa sesta puntata del serale, saranno presenti in studio Serena Brancale e Delia, che canteranno “Al mio paese”, ed Ermal Meta, che porterà la sua canzone presentata a Sanremo, “Stella Stellina”. L’ospite comico della serata sarà Alessandro Siani, che intratterrà il pubblico con la sua amatissima comicità partenopea.