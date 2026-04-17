Cosa accadrà nella quinta puntata del Serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 18 aprile 2026? Ecco tutte le anticipazioni, dagli ospiti in studio a chi sarà eliminato.

Serale Amici 25, anticipazioni 18 aprile: gli ospiti in studio

Sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 21.30, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25. Come saprete la puntata non verrà trasmessa in diretta, ma è appena stata registrata e quindi siamo in grado di anticiparvi cosa avverrà, grazie a SuperGuidaTv. Iniziamo con confermare la presenza dei giudici, ovvero di Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio come giudice speciale. Passiamo ora a vedere chi saranno gli ospiti in studio da Maria De Filippi e, preparatevi, un grande nome della musica italiana salirà sul palco per emozionare tutti. Di chi stiamo parlando? Di Biagio Antonacci, che presenterà il suo nuovo album “You&Me”. Non solo lui, spazio anche al giovane Nicolò Filippucci, reduce dalla vittoria, nella categoria Nuove Proposte, a Sanremo 2026. Nicolò ci farà sentire il brano “Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni d’Amore.” Oltre agli ospiti musicali, spazio anche alla comicità con Carlo Amleto e a due Big della televisione italiana quali Luca Laurenti e Vanessa Incontrada, che saranno coinvolti nel gioco di Alessandro Cattelan.

Serale Amici 25, anticipazioni 18 aprile: le tre manche

Dopo aver visto chi saranno gli ospiti della quinta puntata del Serale di Amici 25, vediamo insieme come sono andate le tre manche:

Prima manche : si sfidano la squadra Cuccarini-Peparini Vs Zerbi-Celentano. Per il guanto di tango, Alex Vs Nicola, vince il primo. Poi Angie Vs Emiliano, vince quest’ultimo, Lorenzo Vs Nicola, sfida annullata, ed Elena Vs Alex, vince Elena.

: si sfidano la squadra Cuccarini-Peparini Vs Zerbi-Celentano. Per il guanto di tango, Alex Vs Nicola, vince il primo. Poi Angie Vs Emiliano, vince quest’ultimo, Lorenzo Vs Nicola, sfida annullata, ed Elena Vs Alex, vince Elena. Seconda manche : qui si sfidano la squadra Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lo. Guanto di sfida Riccardo Vs Gard, vince il primo. Kiara Vs Riccardo, vince Kiara. Guanto passo a due vince Nicola.

: qui si sfidano la squadra Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lo. Guanto di sfida Riccardo Vs Gard, vince il primo. Kiara Vs Riccardo, vince Kiara. Guanto passo a due vince Nicola. Terza manche: si sfidano la squadra Zerbi-Celentano Vs Cuccarini-Peparini. Comparata tra Elena e Angie, vince Angie. Emiliano Vs Alex, vince quest’ultimo.

Serale Amici 25, anticipazioni 18 aprile: chi sarà eliminato?

Secondo le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 25, al ballottaggio finale ci sono finiti Kiara, Riccardo e Lorenzo. Uno di loro dovrà dunque lasciare definitivamente la scuola. Chi sarà? Il nome dell’eliminato sarà reso noto solamente nel corso della puntata da Maria De Filippi, mentre tutti gli allievi sono in casetta. Appuntamento quindi per domani sera, 18 aprile 2026, ore 21.30 su Canale 5.