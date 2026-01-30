Venerdì 30 gennaio si è tenuta una nuova registrazione di Amici 25: ecco le anticipazioni relative alla puntata che vedremo in onda su Canale 5 domenica 1 febbraio.

Le anticipazioni di Amici 25 del 1 febbraio

Tutto è pronto per la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 1 febbraio. Proprio questo pomeriggio si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le prime anticipazioni.

Ma cosa è accaduto in studio e come stanno proseguendo i percorsi degli allievi? Andiamo a leggere gli spoiler, svelati da Superguidatv.

La sfida di Maria Rosaria

La puntata di Amici 25, come svelano le anticipazioni, si è aperta con la sfida di Maria Rosaria.

La ballerina tuttavia ha perso ed è stata così eliminata dalla scuola.

Al suo posto entra un ballerino di nome Antonio.

La gara di canto

Come ogni settimana, anche stavolta ad Amici 25 si è svolta la gara di canto.

Questa la classifica:

Elena

Michele e Valentina

Lorenzo

Caterina

Riccardo e Angie

Plasma

Opi

Gard

Ad andare in sfida sono così Gard e Plasma.

La gara di ballo

Non è mancata anche la gara di ballo durante la nuova puntata di Amici 25.

Ecco come è andata:

Alex

Emiliano

Simone

Alessio

Giulia

Kiara

A prendere la maglia rossa sono dunque Kiara e Giulia.

Spoiler e news: arriva un nuovo allievo

Dopo l’eliminazione di Maria Rosaria, la maestra Celentano decide di chiedere un banco alla produzione.

All’interno della scuola entra così un nuovo allievo, un ragazzo di nome Nicola.

Ospiti 1 febbraio Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata del 1 febbraio?

Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio come ospite musicale sono stati Giorgia, Petit e Mimi.

Albano e Jake La Furia hanno invece giudicato la gara canto, mentre Irma De Paola e Giuseppe Gioffrè quella di ballo.

