Andiamo a leggere le anticipazioni di Amici 25: cosa è accaduto durante la puntata che andrà in onda domenica 15 febbraio.

Le anticipazioni di Amici 25 del 15 febbraio

Domenica 15 febbraio su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici 25. Questo pomeriggio intanto si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le prime anticipazioni.

Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a leggere gli spoiler, svelati da Superguidatv.

La gara di canto

La puntata di Amici 25 si è aperta con la tradizionale gara di canto. Anche questa settimana però ad esibirsi sono stati solamente due allievi per professore.

Questa la classifica finale:

Michele

Lorenzo

Elena

Gard

Plasma

Valentina

Ad avere l’opportunità di accedere al Serale è stato così Michele.

La gara di ballo

Non è mancata anche la gara di ballo. Anche in questo caso, solamente due allievi per prof si sono potuti esibire.

Ecco come sono andati i ballerini:

Emiliano

Alex

Simone

Kiara

Nicola

A presentarsi davanti ai prof per cercare di accedere al Serale è stato Emiliano.

Tre allievi accedono al Serale di Amici 25

Dopo le rispettive gare, Michele ed Emiliano hanno sostenuto l’esame per tentare di accedere al Serale di Amici 25.

Sia il cantante che il ballerino hanno convinto a pieno tutti i prof ed hanno così ottenuto la tanto ambita maglia dorata. Ma non è finita qui.

Poco dopo ad avere la possibilità di presentarsi davanti ai prof è stato anche Alex. Il ballerino è a sua volta riuscito ad ottenere tre sì ed è entrato di diritto al Serale.

Ospiti 15 febbraio Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata del 15 febbraio?

Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio come ospite musicale è stata Giusy Ferreri.

La cantante, insieme a Drusilla Foer, ha giudicato anche la gara di canto. Giudici della gara di ballo sono stati invece Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta.

