Oggi durante il daytime di Amici 25 mentre Lorenzo teneva una masterclass ha ricevuto una sorpresa da Noemi, che ha dato anche qualche consiglio all’allievo.

Amici 25, Lorenzo riceve una sorpresa

Oggi il daytime di Amici 25 ha regalato una sorpresa incredibile non solo ai telespettatori da casa, ma in particolare all’allievo Lorenzo. Il cantante, infatti, si trovava impegnato in sala prove per una lezione insieme a Giordana Angi.

Arruolata ormai da diverso tempo in trasmissione dopo esserne stata protagonista, la cantautrice la lavorato insieme all’allievo. Ed è qui che si è creato, per l’appunto, un momento davvero molto molto speciale.

Improvvisamente infatti nello schermo della TV è comparsa la scritta che informava i telespettatori che da lì a poco sarebbe successo qualcosa durante il daytime di Amici 25 e le aspettative a quanto pare non sono state deluse, dato che Noemi è apparsa per una sorpresa graditissima.

Noemi fa una sorpresa al cantante di Amici

Dopo una serie di chiacchiere Giordana Angi ha affidato a Lorenzo di Amici 25 un brano da preparare: Per tutta la vita di Noemi. Un pezzo storico della discografia della cantautrice romana, amatissimo dal pubblico. L’allievo nonostante l’impegno ha ammesso di fare fatica a interpretare il brano e non ha nascosto la sua sensibilità ed emotività.

A un certo punto, Giordana ha chiesto a Lorenzo di andare insieme in studio per provare direttamente lì la canzone. Per quanto stranito e un po’ intimorito il ragazzo ha accettato di buon grado la scelta dell’insegnante e si è accomodato davanti al piano. Così spronato dall’ex protagonista del talent, l’attuale allievo di Amici 25 ha iniziato a cantare il brano.

Poco dopo nel led in alto è comparsa l’immagine di Noemi. Una sorpresa che ha totalmente spiazzato Lorenzo, che mai avrebbe immaginato di poter incontrare una delle artiste più apprezzate e stimate del panorama musicale italiano. Il cantante ha così avuto il piacere di svolgere una masterclass con lei e ha ricevuto dei preziosi consigli.

Si tratta certamente di un momento che Lorenzo custodirà nel cuore, non solo per aver condiviso del tempo con Noemi, ma anche per i suggerimenti che la cantante ha dispensato durante questa lezione di canto e musica.

