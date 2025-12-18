Tempo di festa anche in casa Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha radunato dipendenti, collaboratori e manager dell’azienda per porgere gli auguri di buon Natale e un felice anno nuovo a ognuno di loro, ringraziandoli per il prezioso contributo.

Il video degli auguri di Pier Silvio Berlusconi

Si rinnova ormai la tradizione in vista delle vacanze natalizie con Pier Silvio Berlusconi. L’AD di Mediaset ha radunato dipendenti, collaboratori e manager per porgere personalmente a ognuno di loro degli affettuosi auguri di Buon Natale e un felice anno nuovo.

Un momento sempre molto sentito a Mediaset, che Pier Silvio Berlusconi ci tiene a portare avanti in occasione di tutti i momenti più importanti dell’anno. Sui canali ufficiali dell’azienda è stato pubblicato un bellissimo video dove possiamo sentire anche le parole dell’amministratore delegato e che vi riportiamo qui a seguire:

“Oggi attraversando il mondo di Mediaset che è fatto da voi siete riusciti a emozionarmi. Noi siamo una grande azienda ma siamo anche una grande famiglia”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. Parole per nulla scontate e che sicuramente inorgogliscono tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia.

È pur vero che, come detto, non è una novità, dato che Pier Silvio Berlusconi ha sempre avuto un occhio di riguardo verso tutti coloro che lavorano a Mediaset. E questo momento ne è la prova tangibile.

Intanto già nei giorni scorsi Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa ha annunciato le novità che ci attenderanno nel 2027. Non vedremo l’Isola dei Famosi, ci sarà il ritorno alle fiction e tante tantissime idee che vogliono portare avanti. Ora però è tempo di un po’ di riposo prima di dare il benvenuto al nuovo anno e ai tanti progetti in ballo.

