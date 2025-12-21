Ecco cosa è successo durante la registrazione del 20 dicembre dello speciale del daytime di Amici 25: news e spoiler sulla puntata.

Amici 25, anticipazioni daytime: Flavia e Opi in bilico

A sorpresa si è tenuta sabato 20 dicembre una nuova registrazione, dedicata al daytime di Amici 25. Le anticipazioni riportate da SuperGuida TV e da Amici News. Ma cosa è successo?

L’appuntamento in questione ha visto l’ingresso dei tre prof di canto: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Insieme a loro anche Opi e Flavia. Entrambi hanno scritto delle lettere alla loro insegnante (Anna Pettinelli ndr) e hanno chiesto di poterle dare dimostrazione di meritare di stare nella scuola.

Flavia si è detta in disaccordo, secondo le anticipazioni del daytime di Amici 25, della sospensione della sua maglia da parte dell’insegnante nel corso della puntata che vedremo domenica 21 dicembre in TV (QUI I DETTAGLI).

La giovane allieva ha chiesto di potersi esibire, con dei brani scelti da lei e non dalla sua professoressa. L’obiettivo ovviamente era quello di dimostrare il suo valore.

Stesso discorso per Opi, dopo le ultime posizioni in classifica nel daytime del 21 dicembre e la maglia rossa di sfida. Il cantante si è esibito con due pezzi, spiegando che quando è lui a scegliere i pezzi non va mai al ballottaggio, mentre quando li sceglie la sua insegnante accade l’esatto opposto.

Entrambi i ragazzi sono andati piuttosto bene. Opi, come riferiscono le anticipazioni del daytime di Amici 25, ha persino emozionato il pubblico. Ma come ha reagito la Pettinelli? Anna ha affermato che avrebbe cercato di collaborare maggiormente con i tecnici per trovare le canzoni più adeguate, anche se avrebbe voluto sperimentare cose nuove affinché i suoi allievi potessero mettersi in gioco su tutto.

Lite Zerbi-Pettinelli nel daytime

Quanto successo con Flavia e Opi ha generato una discussione accesa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il primo ha sostenuto che la sua collega si ostini ancora a non scegliere dei brani adeguati per i ragazzi. Secondo lui dunque non saprebbe valorizzarli a dovere.

Discussione che è stata affrontata anche nel corso della puntata di domenica 21 dicembre. Anna Pettinelli ha provato a controbattere, ma è stato fatto presente che Riccardo è arrivato ultimo per un brano scelto da lui stesso e non dal suo insegnante Rudy Zerbi.

Le esibizioni di cantanti e ballerini

Ma non solo discussioni. Nel daytime speciale di Amici 25 ci sono state anche le esibizioni di tre cantanti e tre ballerini. Per il canto Angie, Elena e Gard con i loro inediti, mentre per il ballo Alex, Alessio e Maria Rosaria. Questi ultimi hanno portato sul palco delle coreografie. Maria Rosaria, per esempio, ha ballato sulle note di Barbie Girl. Alex ha ballato su Fuego del calor.

Il pubblico con delle palline (gialle per i ballerini e rosse per i cantanti) da inserire in un contenitore ha votato l’esibizione preferita dell’allievo.

Ad avere la meglio nel canto è stato Gard. Per il ballo invece si sono contesi il primo posto Alex e Alessio.

Quando va in onda il daytime speciale di Amici 25

Non è chiaro ancora quando vedremo in TV questo daytime registrato sabato 20 dicembre 2025.

Può essere che venga mostrato tutto in una volta, ma potrebbe anche essere che Mediaset decida di spalmarlo su più giorni, in base alle esigenze della rete. Staremo a vedere insomma.

