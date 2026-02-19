Cosa è accaduto

Ecco le anticipazioni di Amici 25: cosa è accaduto durante la puntata che andrà in onda domenica 22 febbraio.

Le anticipazioni di Amici 25 del 22 febbraio

Domenica 22 febbraio su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici 25. Oggi nel mentre si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le prime anticipazioni.

Ma cosa è accaduto questa volta in studio e chi ha ottenuto la maglia del Serale? Andiamo a leggere gli spoiler, svelati come sempre dagli amici di Superguidatv.

La gara di canto

Anche questa puntata di Amici 25 si è aperta con la gara di canto. Questa settimana, come accaduto nelle ultime due, ad esibirsi sono stati solamente due allievi per professore.

Ma come si sono posizionati i cantanti? Ecco la classifica:

Lorenzo

Angie

Riccardo

Valentina

Elena

Ad avere l’opportunità di sostenere l’esame per il Serale è stata dunque Angie, votata dai suoi compagni.

La gara di ballo

Non è mancata anche la gara di ballo ad Amici 25.

Questa la classifica:

Nicola

Simone

Antonio

Giulia

In questo caso ad avere la possibilità di accedere al Serale è stato Simone.

Gli esami per il Serale

Subito dopo le due gare, Angie e Simone, per volere dei loro compagni, hanno affrontato l’esame davanti ai prof, con la speranza di accedere al Serale di Amici 25.

Con tre sì, Angie è riuscita a superare la prova e ha finalmente ottenuto la maglia dorata.

Nulla da fare invece per il ballerino.

Ospiti 22 febbraio Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata del 22 febbraio?

Le anticipazioni ci svelano che l’ospite musicale della puntata è stato Briga.

Per la prima volta, i prof hanno scelto alcune persone dal pubblico, che hanno giudicato la gara canto e ballo.

A fare da supporto sono state Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato.

