Scopriamo qual è l’inedito della classe di Amici 25 più ascoltato. Ecco come si sono posizionati gli allievi in classifica.

Amici 25: l’inedito più ascoltato

Con il Serale di Amici 25 alle porte c’è grande curiosità per scoprire chi riuscirà a raggiungere i ballerini Emiliano e Alex e il cantante Michele. A proposito del canto qual è l’inedito che ha ottenuto maggior interesse e risulta come più ascoltato da parte del pubblico?

A quanto pare ad avere ottenuto il maggior numero di streaming è Stupida vita di Lorenzo Salvetti, che ne ha registrato ben 407.722. Ma tutti gli altri inediti degli allievi di Amici 25?

La classifica dei brani più ascoltati

A seguire Lorenzo Salvetti troviamo Caterina con la sua RoseRovi e ben 388.171 streaming. Al terzo posto Angie e Millemila missili che ha ottenuto al momento 287.494.

Successivamente troviamo Precipitando di Gard con 186.699. Subito dopo, alle sue spalle, c’è Scusa di Opi con 173.174 streaming. Ancora troviamo poi Mi fido di te di Riccardo con 157.198 streaming.

Si passa poi a Plasma che con Perdigiorno si trova a 112.538 streaming, mentre Elena con Wanda è a quota 87.691. Penultima Valentina con la sua CaTene a 67.093 streaming e a chiudere È bello due volte di Michele con 65.357 stream.

Nuovo ingresso, invece, quello di Elena con l’inedito Lolita con un risultato attuale di 4.944 streaming.

Questi al momento quindi sono i risultati ottenuti dagli allievi di Amici 25. Se vi state quindi chiedendo chi è il più ascoltato attualmente, la risposta è Lorenzo, a cui seguono tutti gli altri.

Intanto la corsa al Serale è apertissima e presto vedremo chi raggiungerà gli allievi menzionati, che hanno già addosso la maglia d’oro.

