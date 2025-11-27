Scopriamo le anticipazioni di Amici 25 relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 30 novembre. Ecco tutte le news, gli spoiler e gli ospiti che vedremo in studio.

Le anticipazioni di Amici 25 del 30 novembre

Domenica 30 novembre su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 25. Proprio oggi si sono svolte le registrazioni della puntata e come al solito in questi minuti stanno già circolando le prime anticipazioni.

Andiamo dunque a leggere cosa è accaduto in studio. A svelarci gli spoiler sono come sempre gli amici di SuperGuidaTV e Amici News

Amici 25, i risultati delle sfide

Oggi nello studio di Amici 25 si è svolta la sfida di Emiliano.

L’allievo di Alessandra Celentano si è scontrato con un ballerino di nome Cristian.

A giudicare la gara è stato Garrison, che ha dato la vittoria proprio ad Emiliano.

La gara inediti

Come si legge, oggi ad Amici 25 non c’è stata una gara di cover, bensì una gara inediti. I cantanti hanno infatti presentato i loro brani e al termine delle performance è stata stabilita una classifica.

Ecco i risultati:

Valentina

Riccardo

Plasma

Opi

Gard

Flavia

Angie

Michele

Ad andare in sfida sono dunque stati Michele e Angie. A decidere chi dovesse prendere la maglia rossa sono stati prof di canto, in quanto con le votazioni dei ragazzi si è finiti ad uno spareggio.

La gara di ballo

Continuiamo a leggere le anticipazioni di Amici 25 e vediamo cosa è accaduto durante la gara di ballo.

Questa la classifica:

Emiliano

Pierpaolo

Alex

Maria Rosaria

Paola

Alessio

Anna

A finire in sfida sono Anna e Alessio. La nuova allieva Giorgia era assente in studio.

Compiti

Non sono mancati anche i compiti nel corso della nuova puntata di Amici 25.

A scendere in pista è stata così Maria Rosaria, che ha eseguito la coreografia voluta da Emanuel Lo. La ballerina tuttavia non ha convinto il coreografo e per lui la prova è risulta insufficiente.

Si è poi passati ad Anna. Anche in questo caso Emanuel Lo, che aveva assegnato un compito alla ballerina, non ha ritenuto l’allieva sufficiente.

Opi ha dovuto cantare due brani davanti ad un giudice esterno, il maestro Pennino, che aveva il compito di decidere quali pezzi fossero adatti o meno a lui. Il tutto è stato organizzato da Zerbi, che ritiene che i pezzi scelti dalla maestra Anna Pettinelli non siano adeguati per il cantante. Non è mancata un’accesa discussione tra i due prof, che da settimane continuano a battibeccare.

News e spoiler su Amici

Nello studio di Amici 25 non è mancata anche una lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il motivo? Pierpaolo.

Dopo la dimostrazione dei compiti di Maria Rosaria ed Anna, Maria ha annunciato che Isobel sarà assente per alcune puntate. La professionista infatti nelle prossime settimane si dedicherà ad una nuova esperienza.

Ospiti 30 novembre Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata del 30 novembre?

Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio sono stati Stash e Carlo Verdone (che hanno giudicato la gara inediti) ed Eleonora Abbagnato (giudice della gara di ballo).

Ospiti musicali sono stati invece Rettore con Arianna Forte e Mr Rain.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.