I primi inediti degli allievi di Amici 25 sono ora disponibili dalla mezzanotte. Scopri chi sono gli autori e i produttori e le copertine scelte.

Quando escono i nuovi inediti di Amici 25

L’edizione 25 di Amici si fa sempre più interessante con l’arrivo dei primi inediti dei cantanti protagonisti del talent show di Maria De Filippi.

A partire dalla mezzanotte del 28 novembre, i fan potranno ascoltare gli otto nuovi brani dei concorrenti su tutte le piattaforme digitali.

I pezzi, diversi per temi e sonorità, raccontano emozioni, storie d’amore e sfide personali.

Titoli e autori degli inediti

Ecco nel dettaglio i titoli degli inediti degli allievi di Amici 25, chi sono gli autori e produttori e di cosa parla in breve ogni canzone.

Angie – “Poco Poco”

Un racconto emozionante sulla fine di una relazione, scritto da Angelica Ibba, con la produzione di Brail e Saturno. Flavia Buoncristiani – “Qualcosa di Grande”

Un inno all’amore che supera ogni barriera. Questo pezzo è stato scritto da Emanuele Talucci e Flavia Buoncristiani, con la produzione di Francesco D’Agostino ed Emiliano Bellei. Gard – “Inferno”

La delusione di una storia d’amore finita a causa di un tradimento, scritto e prodotto da Gabriele Gard e Fulvio Masini. Michele – “Leggerezza d’Amore”

Un pezzo che celebra l’amore genuino e il ritorno all’infanzia. Il brano è stato scritto da Francesco Cosentino, Alessandro Cosentino, Massimiliano Lazzaretti e Federico Galieti, con la produzione di Francesco Cosentino e Alessandro Cosentino. Opi – “Fahrenheit”

Una canzone sul desiderio di rinascere dopo una lunga battaglia personale. Scritta da Giovanni La Terza, Marco Guastamacchia e Simone Opini, e prodotta da Giovanni La Terza. Plasma – “Perdere Te”

Il brano riflette sul senso di un amore che non ha futuro, ma che è comunque intriso di dolce nostalgia. Antonio Silvestri, Vittorio Crisafulli e Iacopo Sinigallia sono gli autori di questo brano, prodotto da Brail. Riccardo Stimolo – “Prima di Adesso”

Un manifesto di forza interiore e autenticità, scritto da Daniele Coro, Massimiliano Pelan e Martina Vinci, con la produzione di Daniele Coro. Valentina Pesaresi – “Meglio”

Un pezzo che esplora la fragilità emotiva e la paura dell’amore, scritto da Angelina Mango e Antonio Iammarino, con la produzione di Giulio Nenna e Antonio Iammarino.

Importanti firme dunque per i primi progetti musicali degli allievi di Amici 25.

Le copertine dei nuovi inediti di Amici 25

Ma ecco anche quali sono le copertine dei nuovi inediti di Amici 25.

Copertine singoli Amici 25 – Ufficio Stampa Mediaset

Questi brani segnano l’ingresso dei giovani artisti nel panorama musicale. Non resta che attendere la mezzanotte per ascoltarli!

