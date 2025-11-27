Attacchi di panico, farmaci e voci incontrollate: ecco cosa è davvero successo dopo l’intervista di Vanity Fair Sulla salute…

Sulla salute di Belen Rodriguez sono circolate molte voci, ma la situazione è decisamente meno grave di quanto raccontato. La showgirl ha parlato apertamente dei suoi attacchi di panico e del fatto che, su indicazione di una dottoressa molto scrupolosa, sta assumendo dei farmaci per affrontarli. Come capita con questo tipo di farmaci, possono verificarsi effetti indesiderati, e uno di questi si sarebbe manifestato durante l’intervista realizzata nei tre giorni con Vanity Fair.

La notizia più importante, però, è che Belen sta bene. Non c’è alcuna emergenza, né allarmismi da fare. La Rodriguez è circondata da persone che le vogliono davvero bene e che le stanno accanto in questo momento delicato.

Anche i rapporti con i padri dei suoi figli sono sereni: Stefano De Martino, papà di Santiago, e Antonino Spinalbese, papà di Luna Marì, collaborano con lei in totale armonia. Proprio per questo Belen ha potuto partecipare all’evento di cui tanto si è parlato: i bambini erano con i loro padri, permettendole di ritagliarsi qualche ora per sé.

Accanto a lei, gli amici di sempre. Pare che ieri sera si siano ritrovati tutti a casa di Belen per una semplice pizza tra persone care.

Insomma: la situazione è molto meno drammatica di come è stata descritta. E siamo felici di poterlo raccontare.