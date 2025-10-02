Come ogni giovedì che si rispetti sono emersi i primi spoiler, ospiti e news sulla seconda puntata del 5 ottobre del talent show. Ecco tutte le anticipazioni di Amici 25.

Anticipazioni Amici 25 5 ottobre

Questo pomeriggio come riferito e riportato gentilmente da SuperGuida TV e Amici News è stata registrata una nuova puntata. Quali sono quindi le anticipazioni di Amici 25 per l’appuntamento che vedremo in onda domenica 5 ottobre?

Dopo la formazione della classe, la sfida è entrata nel vivo tra gli allievi di canto e di ballo hanno voluto modo di esibirsi e di trovarsi così davanti a una giuria che ha dato loro dei giudizi e stilato una classifica.

Gara canto: la classifica

Durante la prima gara di canto secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Amici 25, gli allievi si sono esibiti in performance con difficoltà differenti. Ma come sono andati nello specifico? Ecco la classifica stilata:

Valentina ha cantato 3 minuti dei Negramaro al pianoforte. A Paola Turci è piaciuta molto e adora chi suona gli strumenti.

ha cantato 3 minuti dei Negramaro al pianoforte. A è piaciuta molto e adora chi suona gli strumenti. Gard si è esibito sulle note di Ritornerai

si è esibito sulle note di Ritornerai Plasma ha interpretato Insuperabile di Rkomi. Ilary Blasi ha sottolineato il passaggio di staging, apprezzandone la cura nella gestione dello spazio. Al contrario, la Pettinelli ha fatto delle critiche, battibeccando con Zerbi .

ha interpretato Insuperabile di Rkomi. ha sottolineato il passaggio di staging, apprezzandone la cura nella gestione dello spazio. Al contrario, la ha fatto delle critiche, battibeccando con . Penelope ha invece cantato Tu si na cosa grande. Paola Turci si è complimentata perché è stata misurata e non ha strafatto.

ha invece cantato Tu si na cosa grande. si è complimentata perché è stata misurata e non ha strafatto. Riccardo si è cimentato in una performance sulle note di Margherita. La Pettinelli ha detto di non riuscire a connettersi con lui e “trovare il canale”. Zerbi , ironico, ha replicato: “Il canale? Buttatici dentro a questo canale” . Lorella , invece, ha preferito non esprimere ancora un parere definitivo, perché l’ha sentito solo su due brani. Tuttavia, per lei “il lato emozionale non gli manca”.

si è cimentato in una performance sulle note di Margherita. La ha detto di non riuscire a connettersi con lui e “trovare il canale”. , ironico, ha replicato: . , invece, ha preferito non esprimere ancora un parere definitivo, perché l’ha sentito solo su due brani. Tuttavia, per lei Opi ha portato come esibizione il brano Fragole buone buone di Luca Carboni. A Ilary Blasi è piaciuto.

ha portato come esibizione il brano Fragole buone buone di A è piaciuto. Michelle ha cantato Material Girl di Madonna

ha cantato Material Girl di Madonna Flavia invece ha portato La tana del granchio. La Turci l’ha trovata ottima nelle parti basse, ma deve migliorare negli alti.

invece ha portato La tana del granchio. La l’ha trovata ottima nelle parti basse, ma deve migliorare negli alti. Michele in seguito con Viva la vida. Si è accompagnato con il violoncello

in seguito con Viva la vida. Si è accompagnato con il violoncello Frasa ha cantato Lazy song e ha scritto delle barre su una bambina che si chiamava Ansia. Zerbi ha commentato il suo atteggiamento, dicendo che ricorda “l’emoji coi denti di fuori”, per lui è piuttosto forzato. La Pettinelli, con tono ironico: “Che vogliamo togliergli i denti?”. La Turci ha fatto notare fan del cantante presenti tra il pubblico.

La gara ballo

Successivamente si è passati al ballo. Come sono andati qui i ballerini? Ecco la classifica, come riportato dalle anticipazioni di Amici 25:

Emiliano ha ballato sulla base di un pezzo di Ultimo. Per lui standing ovation. La Celentano ha ricordato che solo 16 anni. Kledi , colpito dalla sua sensibilità, gli ha detto: “Puoi migliorare ancora nella tecnica, ma fai cose che io alla tua età potevo solo sognare”.

ha ballato sulla base di un pezzo di Ultimo. Per lui standing ovation. La ha ricordato che solo 16 anni. , colpito dalla sua sensibilità, gli ha detto: Alessio si è esibito sulle note di Industry Baby. Per la Celentano è stata una buona performance, ma il gesto di tirare fuori la lingua l’ha trovato inappropriato. Emanuel Lo ha detto che era una scelta stilistica richiesta.

si è esibito sulle note di Industry Baby. Per la è stata una buona performance, ma il gesto di tirare fuori la lingua l’ha trovato inappropriato. ha detto che era una scelta stilistica richiesta. Alex invece ha danzato su 50 Special con Alessia . Per la Celentano dovrebbe essere più muscoloso. Lui ha promesso che inizierà palestra. La Peparini si è detta contrariata rispetto alla collega.

invece ha danzato su 50 Special con . Per la dovrebbe essere più muscoloso. Lui ha promesso che inizierà palestra. La si è detta contrariata rispetto alla collega. Pierpaolo . Per Kledi ha un bel movimento ma ripetitivo. La Peparini l’ha difeso.

. Per ha un bel movimento ma ripetitivo. La l’ha difeso. Tommaso ha danzato su Save the last dance for me con Chiara . Per la Peparini non ha un fisico molto tonico. Lui spogliandosi ha messo in mostra i muscoli dicendosi in disaccordo.

ha danzato su Save the last dance for me con . Per la non ha un fisico molto tonico. Lui spogliandosi ha messo in mostra i muscoli dicendosi in disaccordo. Maria Rosaria in seguito sulle note di Walking on sunshine con Mattia Zenzola.

in seguito sulle note di Walking on sunshine con Anna ha ballato su un Geolier. Per Kledi ha un bel movimento ma dovrebbe usare meglio lo spazio.

ha ballato su un Geolier. Per ha un bel movimento ma dovrebbe usare meglio lo spazio. Matilde ha ballato il pezzo Malafemmina. Garrison pare non abbia apprezzato la sua esibizione.

Gli allievi in sfida ad Amici 25

La prima vera puntata di Amici 25 si è aperta con una situazione già tesa: cinque allievi sono finiti in sfida, come riferiscono le anticipazioni. Si tratta di Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde.

Frasa e Matilde sono stati mandati direttamente in sfida perché si sono classificati ultimi nelle rispettive categorie, secondo la nuova classifica settimanale.

Quest’anno, oltre agli ultimi posti, la classifica introduce anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e il terzultimo posto. In questi casi, non sono i professori a decidere, ma i compagni di scuola: ogni allievo esprime un voto in segreto, scrivendo un nome su un bigliettino.

Così, sono finite a rischio anche Flavia e Michele. Ma la scelta non è stata semplice: Penelope, chiamata a votare, si è rifiutata di farlo. A quel punto, sia Flavia che Michele hanno deciso di andare entrambi in sfida, per correttezza.

Infine, tra Anna e Maria Rosaria, sono stati i ballerini a scegliere chi mandare al confronto: la maggioranza ha votato per Anna, che quindi dovrà affrontare la sfida.

News e spoiler su Amici

E ancora tra le altre anticipazioni di Amici 25, secondo gli spoiler riportati sappiamo che:

Durante la puntata, la maestra Celentano ha commentato ironicamente le doti di Pierpaolo dicendo che “ha i piedi fucilati”, sottolineando con il suo solito tono severo le difficoltà del ragazzo nella danza.

Successivamente, sono state consegnate due scatole a Matilde e a Plasma, contenenti oggetti personali molto significativi per loro.

Nella scatola di Matilde c’era un piccolo barattolo dove conserva i suoi pensieri. Ne ha letto uno ad alta voce, scritto il giorno in cui ha incontrato una persona che l’ha sostenuta durante un momento importante: i casting.

Plasma, invece, ha trovato nella sua scatola un quadernino e un peluche a forma di bassotto, simbolo del suo cagnolino. Commosso, ha raccontato: “È l’essere vivente che mi manca di più”.

E ancora dalle anticipazioni di Amici 25 sappiamo che sono tornati i battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma è stato trasmesso anche un video in cui si vede Emiliano mentre cucina all’interno della casetta.

Altro filmato ha avuto come protagonista Opi, che ha espresso il suo disappunto per essere giudicato negativamente a causa dei suoi tatuaggi. Il cantante ha sottolineato che, al contrario di quanto pensano alcuni, quei segni sulla pelle hanno per lui un valore profondo e personale. Maria gli ha chiesto il significato e lui ne ha mostrati due.

Gli ospiti della puntata di Amici 25

Come di consueto in ogni puntata di Amici 25 che si rispetti, non mancano gli ospiti.

Per l’appuntamento di domenica 5 ottobre è prevista la presenza di Garrion Rochelle e Kledi Kadiu come giudici per il ballo, Paola Turci e Ilary Blasi per il canto.

Ma non solo, perché hanno presenziato e vedremo le esibizioni anche di tre ex di Amici, di cui due vincitrici. Parliamo nello specifico di Gaia che la sentiremo cantare la sua ultima hit Nuda.

Sarà poi la volta di Sarah Toscano e Mida che invece hanno interpretato la canzone della serie TV Netflix intitolata Riv4li che si chiama Semplicemente. Peraltro Sarah ha anche interpretato Bilocale, estratto del suo nuovo album. Qui si è verificato un momento carino, con Lorella Cuccarini che è corsa ad abbracciarli, dicendosi orgogliosa di loro.