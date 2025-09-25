Si è tenuta la prima registrazione della nuova edizione del talent show. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni di Amici 25, gli allievi della nuova classe di canto e di ballo, tutte le altre news e ospiti…

Gli allievi di Amici 25 anticipazioni

Questo pomeriggio si è tenuta la prima registrazione della nuova edizione del talent show, dove abbiamo scoperto chi sono gli allievi che hanno fatto il loro ingresso nella scuola più famosa d’Italia. Ma quali sono le anticipazioni di Amici 25 e cosa vedremo nella puntata di domenica 28 settembre 2025? Scopriamo insieme il tutto grazie alle prime informazioni di SuperGuida TV e Amici News.

La puntata ha preso il via con l’ingresso degli insegnanti e la presentazione di Veronica Peparini per il ballo. È stata accolta con un bel filmato di bentornata.

E gli allievi di Amici 25? Ecco cosa rivelano le anticipazioni. A fare il proprio ingresso nella scuola:

Ad aprire le danze è stato Emiliano, il più giovane tra gli aspiranti allievi. Con la sua esibizione ha conquistato tutti, ottenendo tre sì e aggiudicandosi la maglia.

Subito dopo è salita sul palco di Amici 25, Valentina, seconda ad esibirsi. Lei ha interpretato con emozione “The Climb” di Miley Cyrus. Anche per lei è arrivata la maglia, segno di un’esibizione convincente.

Tra i momenti più attesi c’è stato il ritorno di Alessio Di Ponzio, ballerino della scorsa edizione. Verso la fine della puntata è stato annunciato il suo ingresso ufficiale, con il banco assegnato per la gioia dei fan.

Poi è stato il turno di Michelle Cavallaro, ex volto de Il Collegio, che ha presentato il suo inedito dal titolo “GIPSY”. Anna Pettinelli ha abbassato la leva, ma a rialzarla ci ha pensato Lorella Cuccarini.

Riccardo ha lasciato tutti a bocca aperta esibendosi per ben due volte con il brano “Ci vorrebbe il mare”. La sua performance non ha convinto la Pettinelli, ma è stata così intensa da far alzare l’intero pubblico in piedi. Colpito dal suo talento, Rudy Zerbi l’ha preso subito nella sua squadra.

Tra i nuovi volti che si sono presentati nella scuola di Amici 25, c’è anche Pierpaolo, scelto da Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Da Napoli arriva invece Maria Rosaria Dalmonte, ballerina specializzata in danze latino-americane, ha ricevuto i ‘sì’ della maestra Celentano e di Emanuel Lo.

Momento particolare per Michele Ballo, che ha proposto una performance originale cantando e accompagnandosi con il violoncello, mostrando grande sensibilità artistica. Ha già partecipato a X Factor nel 2023 e nel 2024 a Deejay on Stage.

Penelope Maria Massa si è esibita con un brano e ha presentato anche il suo inedito. A prenderla con sé Rudy Zerbi.

Le anticipazioni di Amici 25 rivelano che a chiudere la serie di esibizioni è stata Flavia Buoncristiani, l’ultima ragazza a cantare. È stata Anna Pettinelli ad assegnarle il banco, unica tra i professori a dire “sì”.

Nella rosa dei cantanti di Amici 25 figurano anche Plasma, Gabriele Gard e Francesco Saias.

Gli ospiti della prima puntata di Amici 25

Anche quest’anno per ogni tre ragazzi che si sono esibiti, sono intervenuti degli ospiti. Per la prima puntata di Amici 25 è arrivato uno degli ex vincitori. Parliamo di Irama.

Anche Daniele Doria è giunto in studio. Dopo aver trionfato nell’ultima edizione ha riportato a casa la coppa e ha fatto un discorso d’incoraggiamento agli allievi.

In studio è intervenuta anche la conduttrice di Belve e giornalista Francesca Fagnani.

Momento divertente con Geppi Cucciari, che ha fatto anche un piccolo monologo chiamando in causa la maestra Alessandra Celentano.

Poi ancora tra gli altri Stash, Simona Ventura, Giuseppe Giofrè. Quest’ultimo ha portato a Maria De Filippi una maglia di Jennifer Lopez, legata all’ultimo tour che ha appena concluso.

News e anticipazioni Amici 25

Come rivelano le anticipazioni ad Amici 25 non c’è spazio solo per talento e spettacolo, ma anche per momenti di riflessione e profondità. I ballerini professionisti hanno scelto di rendere omaggio al ragazzo di 14 anni scomparso prematuramente, portando in scena una coreografia intensa e commovente.

Protagonista del momento è stato Francesco Fasano, accompagnato da un gruppo di volti amati del programma: Elena D’Amario, Michele Esposito, Giulia Stabile, Chiara Porcelluzzi, Alessia Pecchia e Isobel Kinnear.

Un’esibizione meravigliosa pensata non solo come tributo, ma anche come messaggio di vicinanza e sensibilità su un tema doloroso che ha toccato il cuore di molti.