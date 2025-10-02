Questo pomeriggio durante il daytime di Amici 25 Anna Pettinelli ha demolito Plasma, tanto voluto ed elogiato da Rudy Zerbi che poi ha avuto modo di aggiungerlo al suo team di canto. Proprio l’insegnante dopo le frecciate della collega, ha risposto piccato: “Lei dimostra di non sapere di cosa parla se ti assegna questo brano”.

Amici 25, la Pettinelli critica Plasma

Solo ieri abbiamo scoperto i primi giudizi da parte dei professori di canto, oltre a un momento di sconforto che ha coinvolto due allieve. Anche questo pomeriggio (in attesa della anticipazioni della puntata di domenica 5 ottobre), è prevista una nuova puntata del daytime di Amici 25.

L’appuntamento in onda subito dopo La forza di una donna, ci ha raccontato tra le tante cose la prima prova dell’anno. Ad assegnarla è stata Anna Pettinelli, che ha voluto mettere alla prova Plasma, allievo di Rudy Zerbi.

Secondo lei, infatti, il cantante sarebbe stato voluto da Rudy Zerbi con troppi proclami, ma la strada sarebbe ancora molto lunga e ben lontana da quello che invece pensa lei.

Nella lunga lettera, l’insegnante ha avuto da ridire sul giudizio del collega che in puntata ha giudicato una “hit” il brano di Plasma. Ma la prof di Amici 25 ha dichiarato: “Io invece ho pensato ‘eccone un altro che nasconde dietro un pezzo facilotto, scarse doti interpretative e personalità, uguale a mille altri'”.

Per tale ragione Anna Pettinelli secondo il suo punto di vista deve dimostrare di sapere cantare. Così ha assegnato a Plasma un brano per nulla scontato: “La notte” di Arisa. Compito che il giovane artista ha però accettato con entusiasmo.

Tutti i suoi compagni l’hanno incoraggiato, convinti possa farcela e realizzare una buona esibizione. Poco dopo Plasma ha incontrato Rudy Zerbi.

Plasma, dopo aver ricevuto il suo primo compito da parte della prof Pettinelli, si confronta con il suo prof Rudy Zerbi #Amici25 pic.twitter.com/eYHL2zgF55 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 2, 2025

L’insegnante non solo ha ribadito che per lui il brano inedito di Plasma sia fortissimo, ma ha lanciato una prima frecciata ad Anna Pettinelli, che ha giudicato “non impegnativo vocalmente”. A Zerbi così è scappato da dire: “Quindi dimostra di non sapere nemmeno di cosa sta parlando. È non solo difficile a livello interpretativo ma anche vocalmente”.

Successivamente il prof di Amici 25 ha suggerito a Plasma di non scrivere delle barre per “non fare il gioco della Pettinelli”, ma realizzare piuttosto la versione classica del pezzo.

Riuscirà l’allievo a convincere Anna di meritare il banco di Amici 25?