Ecco le anticipazioni, spoiler, ospiti e news su Amici 25 e la puntata che andrà in onda domenica 8 febbraio 2026.

Amici 25 anticipazioni 8 febbraio

C’era grande attesa per le anticipazioni di Amici 25, i vista della puntata dell’8 febbraio. Grazie a SuperGuida TV e Amici News abbiamo tutti gli spoiler e news su ciò che vedremo domenica.

Tutti i risultati delle sfide

Chi sono stati gli allievi che hanno affrontato la sfida? Ricordiamo che ad Amici 25 la scorsa puntata sono finiti a rischio Giulia, Kiara, Plasma e Gard.

La ballerina Kiara ha vinto la sfida contro la “rivale” Anna. A giudicare lo scontro Signorelli. Per quanto abbia fatto i complimenti a entrambe ha trovato superiore la prova dell’allieva titolare.

La gara di canto – Amici 25 anticipazioni

Ed eccoci con la gara di canto di Amici 25 e cosa è successo secondo le anticipazioni. Chi è arrivato primo e come si sono classificati gli allievi e chi invece non può al momento concorrere per il Serale?

Caterina Lorenzo Angie Riccardo Gard Opi

Ad Amici 25 Caterina e Lorenzo, da primi classificati, hanno cantato i loro inediti davanti a Radio Globo, TRL, RDS. Per Caterina tutti si sono espressi positivamente, per Lorenzo hanno affermato che non è ancora prontissimo.

Gara ballo, la classifica

Stesso discorso vale per la classifica di ballo di Amici 25. Le anticipazioni rivelano che, esattamente come le regole precedenti, anche qui è stata stilata una lista dal migliore al peggiore:

Nicola Kiara Antonio Giulia Simone

Al termine della registrazione Lorella Cuccarini ha fatto presenti che Nicola e Kiara devono sfidarsi per ricevere un premio: fare parte in un video che vedremo sui canali social di World of dance. A giudicarli Andrea Alemanno. Kiara ha ballato L’amore non mi basta e Nicola Don quixote, ha vinto lei.

Cambia una regola ad Amici e prime proposte per il Serale

Dopo questa puntata non ci saranno più sfide. Ma c’è un ma: chi arriva ultimo in classifica non può essere proposto per il Serale. Peraltro gli allievi esclusi dalla gara di ballo e canto non hanno partecipato alla puntata.

In vista del Serale. Lorella ha proposto Angie. La Pettinelli non si è detta convinta. Così ha deciso di farla ricantare, ma ancora una volta l’insegnante è stata inflessibile. Zerbi invece si era detto felicissimo di questa scelta.

News e spoiler

Ovviamente stando alle news e gli spoiler non sono mancate anche delle liti.

Protagonisti ancora una volta Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che hanno discusso su Caterina, Angie e Riccardo.

Chi sono gli ospiti ad Amici 25

Scopriamo insieme chi sono tutti gli ospiti della puntata di Amici 25.

Partiamo dai giudici. Domenica 8 febbraio vedremo la presenza di Ilenia Pastorelli, Alex Britti e Marcello Sacchetta.

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti musicali, dopo Senza Cri la scorsa settimana, stavolta vedremo Antonia con la sua Luoghi Perduti, brano che ha partecipato in gara a Sanremo Giovani.

