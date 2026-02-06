Nuovo traguardo per Giulia Stabile. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è infatti entrata nel corpo di ballo di una famosa artista internazionale.

Nuova avventura per Giulia Stabile

Negli ultimi anni a diventare delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi è stata Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice della 20esima edizione del talent show, dopo aver alzato la coppa, è entrata nel cast di professionisti e ancora oggi la troviamo nel cast della trasmissione.

Contemporaneamente la Stabile è diventata conduttrice di Tú sí que vales insieme ad Alessio Sakara e a Martin Castrogiovanni, ruolo che ricopre da ormai diverse edizioni. In queste ore, come se non bastasse, per la giovane artista è arrivato un nuovo traguardo, che segna senza dubbio una svolta nella sua carriera.

Giulia Stabile è infatti entrata nel corpo di ballo di una famosa artista internazionale. Di chi parliamo? Nientemeno che di Rosalia. La cantante spagnola solo lo scorso autunno ha pubblicato il suo ultimo fortunato album di inediti, Lux, e il prossimo 16 marzo partirà per una lunga tournée (che toccherà anche l’Italia), che la porterà in giro in tutto il mondo.

Giulia, da sempre grande fan dell’artista, nei prossimi mesi lavorerà dunque al fianco di Rosalia, e di certo questa per lei è una soddisfazione immensa.

Il rapporto di Giulia con gli haters

In attesa di vederla sul palco insieme a Rosalia, pochi giorni fa Giulia Stabile è stata protagonista de Le Iene. In una lunga chiacchierata con Nicolò De Devitiis, la ballerina si è raccontata 360°, mostrando anche le sue fragilità. Parlando del rapporto con gli haters, Giulia ha raccontato:

«Appena entrata ad Amici mi diedero dell’oca per la mia risata. I primi insulti arrivarono per la vittoria. Mi dissero che non me lo meritavo e che doveva vincere Sangiovanni. Nei momenti di buio faccio fatica a vedere quello che c’è di buono in me e fuori».

E ancora, menzionando in particolare un episodio che l’ha segnata, Giulia Stabile aggiunge:

«Una ragazza una volta imitò la mia risata e mi disse: “prima di ridere, sistemati i denti”. Da quel momento ho chiuso la bocca e non l’ho più aperta nemmeno per parlare. Quando sono tornata a casa da mamma e papà ho detto che dovevo mettere l’apparecchio».

