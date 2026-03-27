Amici 25, le anticipazioni della seconda puntata con gli ospiti Zendaya e Pattinson: tra sfide, eliminazioni e la presenza di grandi star.

La seconda puntata del Serale di Amici 25 si conferma un appuntamento di rilievo, segnato da sfide serrate, eliminazioni e una forte componente spettacolare. Tra prove di canto e danza, ospiti internazionali e momenti di intrattenimento, la serata promette di alzare ulteriormente il livello della competizione e mantenere alta l’attenzione del pubblico fino al verdetto finale. Ecco tutte le anticipazioni, con i dettagli sugli ospiti Zendaya e Robert Pattinson, per presentare “The Dreama – Un segreto è per sempre”.

Amici 25: una puntata ricca di ospiti e giudici d’eccezione

La seconda serata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 28 marzo 2026 su Canale 5, si preannuncia particolarmente intensa e carica di sorprese. A rendere ancora più interessante l’appuntamento è la presenza della giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, affiancati dal giudice speciale Cristiano Malgioglio. Il programma promette una serata evento con esibizioni, valutazioni serrate e momenti di grande spettacolo, arricchiti dalla partecipazione di ospiti internazionali come Zendaya e Robert Pattinson, presenti per promuovere il film “The Dreama – Un segreto è per sempre”.

Ospiti, giochi televisivi e momenti di intrattenimento ad Amici 25

La puntata non si limita alle sfide tra allievi, ma include anche momenti di intrattenimento extra. Dopo le manche, spazio al gioco “Password” condotto da Alessandro Cattelan, che coinvolge diversi protagonisti dello spettacolo. In questa occasione si affrontano due coppie composte da Belen Rodriguez con Cristiano Malgioglio e Luca Argentero con Amadeus, con un risultato finale che sorprende rispetto alle aspettative.

Sul palco si alternano anche altri ospiti e performance musicali: tra questi i The Kolors, che presentano il nuovo singolo “Rolling Stones”, oltre a momenti comici affidati a Francesco Cicchella. L’obiettivo è mantenere un ritmo dinamico e coinvolgente, alternando competizione e spettacolo per tenere alta l’attenzione del pubblico.

Equilibri, vittorie e tensione fino all’ultimo ad Amici 25: ballottaggi ed eliminazioni

Nel corso della serata si susseguono ulteriori sfide tra le squadre, con risultati che ribaltano gli equilibri iniziali.

I guanti di sfida vedono prevalere Emiliano su Alex, mentre Elena riesce ad avere la meglio su Simone. Grazie a queste prove, la squadra Zerbi-Celentano si aggiudica la manche e manda al ballottaggio Alex, Simone e Lorenzo. Alla fine, il primo concorrente a dover lasciare la serata è Simone. Nel continuo della puntata, il team Zerbi-Celentano conferma il proprio dominio conquistando anche la seconda manche contro la formazione Petti-Lo. Nei singoli duelli, Riccardo supera Gard dopo una prova inizialmente annullata per parità, mentre Alessio viene sconfitto da Nicola.

Nella fase conclusiva, la squadra Cuccarini-Peparini riesce a imporsi nella terza manche, ristabilendo l’equilibrio tra le compagini. Il ballottaggio finale mette quindi di fronte Valentina e Caterina, lasciando in sospeso l’esito dell’eliminazione fino alla messa in onda e mantenendo alta la tensione. Nel frattempo, Alessio si aggiudica anche il premio Enel da 10mila euro.