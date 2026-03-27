Elena D’Elia ad Amici 25: dal banco nella scuola al Serale, tra crescita artistica, cambio di squadra e curiosità su età, origini e vita privata.

Elena D’Elia è una giovane artista emersa nel panorama televisivo grazie alla sua partecipazione al talent Amici 25 di Maria De Filippi, dove ha costruito un percorso in crescita che l’ha portata fino al Serale. Il suo profilo suscita particolare interesse anche per informazioni come età, origini e vita privata. Durante l’esperienza nel programma ha affrontato un cambio di squadra, consolidando la propria identità musicale e la sua presenza scenica.

Origini, formazione e primi successi di Elena D’Elia

Originaria di Firenze, Elena ha sviluppato fin da giovanissima una forte identità musicale. Il suo percorso artistico non si limita al canto: è infatti interessata anche ad altri ambiti musicali, come l’attività da DJ, spesso condivisa attraverso i social. Parallelamente alla musica, porta avanti anche il suo percorso accademico presso la St George’s University of London, segno di un profilo impegnato su più fronti. Già nel 2022 aveva ottenuto un risultato significativo partecipando alla sessantesima edizione de Il Cantagiro, dove si è classificata al terzo posto e ha ricevuto il Premio Speciale “Roka”. In quell’occasione si è esibita con il brano “Per me”, lo stesso che ha poi riproposto per il suo ingresso ad Amici, accompagnandosi con la chitarra acustica.

Ingresso e percorso di Elena D’Elia ad Amici 25

Elena D’Elia è tra le concorrenti della categoria canto della classe di Amici 25. Il suo ingresso nel talent rappresenta un momento importante della sua carriera: durante una delle puntate pomeridiane è riuscita a ottenere la maglia dorata, guadagnandosi così l’accesso al Serale. La giovane cantante, nata a Firenze nel 2006, è entrata a far parte del programma come subentrata, dopo aver conquistato il banco lo scorso 25 novembre 2025 con l’esecuzione del suo inedito “Per me” e di un medley che includeva “Black Horse And The Cherry Tree” e “Zitti e buoni”.

Fin dall’inizio del suo percorso ha attirato l’attenzione dei docenti, in particolare di Anna Pettinelli, che inizialmente l’ha inserita nella propria squadra. Tuttavia, dopo alcune valutazioni, la coach ha deciso di non garantirle l’accesso al Serale, portando così a un cambio di team.

Elena D’Elia: evoluzione artistica e passaggio nel team Zerbi

In seguito alla decisione di Pettinelli, Elena ha trovato una nuova opportunità grazie all’intervento di Rudy Zerbi, che ha riconosciuto le sue potenzialità artistiche e le ha proposto di entrare nel suo gruppo. Questo passaggio si è rivelato determinante per la prosecuzione del suo percorso all’interno della scuola, permettendole di continuare a crescere e a mettersi alla prova in un contesto competitivo. Nel corso della sua esperienza nel programma, Elena ha pubblicato diversi brani inediti, tra cui “Per Me”, “Wanda” e “Lolita”. Proprio quest’ultimo ha ricevuto apprezzamenti anche da professionisti del settore come Zef e Don Joe. Inoltre, prima dell’ammissione al Serale, ha avuto occasione di partecipare a una masterclass con Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.

Stile musicale e identità artistica di Elena D’Elia

La cifra stilistica di Elena si basa su autenticità e immediatezza espressiva. Come emerge anche dal suo percorso, la sua scrittura punta a trasmettere emozioni reali e vissute, con una particolare attenzione alla sincerità dei testi. Una caratteristica che contribuisce a rendere il suo approccio musicale riconoscibile e personale.

La sua attività artistica si distingue anche per la versatilità: alterna momenti cantautorali a sperimentazioni sonore diverse, passando dalla scrittura alla performance con strumenti e console. Inoltre, le esperienze live maturate anche all’estero hanno contribuito a rafforzare la sua presenza scenica e la capacità di confrontarsi con pubblici differenti, rendendo il suo percorso in continua evoluzione.

Non risultano informazioni su un’eventuale relazione sentimentale, per cui si può ipotizzare che sia single. Tuttavia, online sono emerse alcune voci secondo cui alcuni spettatori avrebbero notato una certa complicità tra lei e un’altra allieva della scuola, la ballerina Anna.