Amici 25: chi sono gli allievi, età e i loro profili Instagram
Tutti gli allievi di Amici 25
È stata formata finalmente, come rivelato dalle anticipazioni (QUI I DETTAGLI) di Amici News e SuperGuida TV la nuova classe. Ma chi sono gli allievi di Amici 25, quanti anni hanno e quali sono i profili Instagram? Ecco tutti i dettagli.
Amici 25, chi è Michelle Cavallaro
Cantante di Amici 25 è Michelle Cavallaro, ma chi è e quanti anni ha?
La giovane artista è nata il 13 aprile 2003 ad Agrigento e ha 22 anni.
Lei la conosciamo già perché prima del talent, oltre ad aver fatto musica (ha all’attivo dei brani) e condotto dei programmi, è stata un ex protagonista de Il Collegio.