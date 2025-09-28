È stata formata finalmente, come rivelato dalle anticipazioni (QUI I DETTAGLI) di Amici News e SuperGuida TV la nuova classe. Ma chi sono gli allievi di Amici 25, quanti anni hanno e quali sono i profili Instagram? Ecco tutti i dettagli.

Amici 25, chi è Michelle Cavallaro

Michelle Cavallaro – Amici 25

Cantante di Amici 25 è Michelle Cavallaro, ma chi è e quanti anni ha?

La giovane artista è nata il 13 aprile 2003 ad Agrigento e ha 22 anni.

Lei la conosciamo già perché prima del talent, oltre ad aver fatto musica (ha all’attivo dei brani) e condotto dei programmi, è stata un ex protagonista de Il Collegio.

QUI per seguirla su Instagram.