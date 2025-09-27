Da lunedì 29 settembre cambiano gli orari di Amici e Grande Fratello nel pomeriggio di Canale 5

Rivoluzione in casa Mediaset. Cambia il pomeriggio di Canale 5: Amici e il Grande Fratello cambiano orario durante il loro daytime. Ecco tutti i dettagli.

I daytime di Amici e Grande Fratello cambiano orario

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 cambia ancora. E questa volta coinvolge due programmi cardine del daytime: le nuove edizioni di Amici (in onda da domenica 28 settembre) e il Grande Fratello (da lunedì 29).

E proprio a partire da lunedì 29 settembre, come riportato dalla guida TV di Mediaset e da Davide Maggio, le strisce quotidiane dei due programmi subiranno un cambio di orario significativo.

Amici andrà in onda dalle 16:25 alle 16:55, mentre il Grande Fratello occuperà lo slot 18:30 – 18:45. Una scelta dettata dalla volontà di Mediaset di mantenere nel palinsesto La Forza di una Donna, la soap turca che sta ottenendo ottimi ascolti. La serie resterà nel suo attuale spazio, alle 16:05, subito dopo Uomini e Donne, andando però a ridurre la propria durata: da circa 40 minuti passerà a poco più di 20.

Ovviamente con l’arrivo della scuola di Amici e poi del GF ci saranno altre modifiche. Questo importante spostamento comporta anche una modifica per Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi. Il talk posticiperà la sua partenza alle 16:55, perdendo il vantaggio che aveva rispetto alla concorrenza diretta di Rai 1. Inoltre, non potrà più contare sul traino della serie turca, tantomeno su quello della striscia del Grande Fratello, che da tempo registra ascolti piuttosto modesti.

Il nuovo palinsesto pomeridiano feriale di Canale 5 sarà così strutturato:

13:30 Grande Fratello (prima striscia)

Grande Fratello (prima striscia) 13:45 Beautiful

Beautiful 14:00 Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 14:45 Uomini e Donne

Uomini e Donne 16:05 La Forza di una Donna

La Forza di una Donna 16:25 Amici

Amici 16:55 Dentro la Notizia

Dentro la Notizia 18:30 Grande Fratello (seconda striscia)

Nel weekend, La Forza di una Donna continuerà ad andare in onda al sabato pomeriggio prima di Verissimo, mentre da domenica 28 settembre tornerà anche la versione domenicale di Amici, che prenderà il posto della soap nel day-off.