Perché il ballerino Emiliano oggi è assente ad Amici 25? Il posto dell’allievo all’interno della scuola è a rischio. Ma vediamo tutti i dettagli e perché non ha presenziato nella puntata domenicale di oggi.

Amici 25, Emiliano assente in puntata

Anche in questa edizione di Amici 25 gli allievi di canto e ballo non sono certi al 100% di restare nella scuola e di giorno in giorno vengono sottoposti a lezioni, test o sfide. E non è escluso ovviamente che un insegnante possa mettere in dubbio il posto dei cantanti e ballerini.

Questo è ciò che si è verificato con Emiliano. Il giovane danzatore è stato voluto nella scuola perché meritevole di effettuare il suo ingresso e fa parte del team della maestra Alessandra Celentano. La professoressa però la scorsa settimana ha voluto parlare con lui. Nel corso dei giorni precedenti, infatti, aveva notato che il ragazzo non aveva effettuato tutte le correzioni richieste o quantomeno un minimo.

Così la maestra Celentano in puntata ad Amici 25 ha fatto sapere la scorsa settimana che per lei il posto di Emiliano da quel momento era in dubbio. In ogni caso il ragazzo avrebbe comunque partecipato alle lezioni nel corso della puntata, ma sarebbe rimasto fuori dall’appuntamento odierno del talent show.

Una notizia che ha lasciato di stucco Emiliano, il quale ora sta cercando di fare il possibile per rimediare e riconquistare il proprio posto nella scuola di Amici 25.

Oggi però, come detto, era assente in puntata. Dunque se vi state chiedendo come mai, ora avete tutte le motivazioni. Non sappiamo al momento quando e se tornerà in possesso del suo banco ad Amici 25. La scelta sarà solo ed esclusivamente di Alessandra Celentano, che giudicherà se sarà o meno meritevole di restare.

