In puntata ad Amici 25 Maria De Filippi si è scusato con Gard: “Devi scusarmi, ho fatto una figuraccia, ora mi sento in colpa…”. Cosa è successo nel corso del pomeridiano di oggi.

Le scuse di Maria De Filippi a Gard

Questo pomeriggio la puntata di oggi di Amici 25 è stata caratterizzata da delle scuse da parte di Maria De Filippi nei confronti di Gard, allievo di Anna Pettinelli. Ma come mai?

Tutto si è verificato quando è arrivata Paola a centro studio per realizzare la propria esibizione. Terminato questo momento, la giudice Samanta Togni gli ha dato dei consigli. Poco dopo Maria De Filippi ha preso la parola e ha spiegato che la ballerina è tra gli ultimi arrivati nella scuola di Amici 25: “Noi due abbiamo parlato poco”, ha spiegato infatti.

Tra una chiacchiera e un’altra, Maria De Filippi ha poi aggiunto: “Mi hanno detto che tu non ti piaci”. La ragazza con gli occhi lucidi stava per scoppiare a piangere. Resasi conto di aver toccato un tasto dolente la conduttrice si è subito scusata con Paola: “Ti prego non piangere, scusami”, ha detto prontamente.

Successivamente la conduttrice ha colto la palla al balzo per dire una cosa importante. Maria De Filippi ci ha tenuto a scusarsi con Gard per aver fatto una figuraccia con lui qualche puntata fa, quando gli aveva detto che era un po’ “cicciottello”.

L’allievo ha sorriso e ha detto alla presentatrice di non preoccuparsi, ma Maria De Filippi ha detto di sentirsi in colpa e quindi di scusarla, che le sue parole non erano dette con cattiveria. Era un’uscita spontanea la sua e non voleva ferire nessuno: “Ora ogni volta che ti vedo sul tapis roulant mi sento una ca**a e mi sento in colpa, scusami davvero”, ha detto ancora la conduttrice.

Sempre sorridente Gard ha fatto sapere a Maria De Filippi di aver perso qualche chilo e di volersi mettere in forma. In ogni caso quel che conta è il gesto di Maria, di sicuro non scontato.

